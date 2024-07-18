https://1prime.ru/20240718/sanktsii-850249685.html

Лондон внес в список антироссийских санкций 11 нефтяных танкеров

Лондон внес в список антироссийских санкций 11 нефтяных танкеров - 18.07.2024, ПРАЙМ

Лондон внес в список антироссийских санкций 11 нефтяных танкеров

В антироссийский санкционный список попали 11 нефтяных танкеров, говорится в отчете, представленном Минфином Великобритании. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T17:12+0300

2024-07-18T17:12+0300

2024-07-18T17:12+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В антироссийский санкционный список попали 11 нефтяных танкеров, говорится в отчете, представленном Минфином Великобритании.Отмечается, что Среди владельцев-операторов этих судов находится "Совкомфлот", а также другие иностранные компании. Танкеры ходят под флагами Панамы, Габона и островов Кука.Ранее сообщалось, что российская сторона использовала танкеры-близнецы для тайной перевалки нефти и обхода санкций. Факт того, что российские нефтеперевозчики принимают такие меры, указывает на то, что покупатели не готовы открыто игнорировать санкции США, приобретая российскую нефть, доставляемую санкционированными танкерами.Это, в свою очередь, увеличит стоимость транспортировки нефти на этих судах. Большинство из 53 танкеров, попавших под санкции США, Великобритании или Европейского союза, простаивают с октября.

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