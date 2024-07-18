https://1prime.ru/20240718/slovakiya-850243382.html

Венгрия объявила о помощи Словакии в защите воздушного пространства

Венгрия объявила о помощи Словакии в защите воздушного пространства - 18.07.2024, ПРАЙМ

Венгрия объявила о помощи Словакии в защите воздушного пространства

Венгрия до конца 2025 года продлит помощь, оказываемую Словакии в защите воздушного пространства, сообщил в четверг словацкий президент Петер Пеллегрини. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T14:39+0300

2024-07-18T14:39+0300

2024-07-18T14:39+0300

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БРАТИСЛАВА, 18 июл — ПРАЙМ. Венгрия до конца 2025 года продлит помощь, оказываемую Словакии в защите воздушного пространства, сообщил в четверг словацкий президент Петер Пеллегрини. "Венгрия продлит охрану воздушного пространства Словакии до конца 2025 года, поскольку Словакия сейчас не располагает средствами ПВО и военной авиацией. МиГи-29, как и системы ПВО, были прошлым правительством переданы в помощь Украине без адекватной замены", — сказал Пеллегрини. Трансляцию его выступления вел словацкий телеканал ТА3. Пеллегрини поблагодарил руководство Венгрии за решение продлить оказываемую Словакии помощь в защите воздушного пространства. Словакия не сможет значительно продвинуться в решении проблемы уязвимости противовоздушной обороны в ближайшее время, считает премьер-министр Петер Пеллегрини. Он говорит, что страна получает помощь в этом вопросе от Венгрии, Чехии и Польши.В конце августа 2022 года Словакия подписала соглашение о защите своего воздушного пространства с Польшей и Чехией. Это произошло после того, как Словакия досрочно прекратила эксплуатацию истребителей МиГ-29, позднее переданных Украине. В середине июня 2023 года к этому соглашению присоединилась Венгрия. Словакия может рассчитывать на помощь трех стран в защите своего воздушного пространства до конца 2024 года.Словакия передала Украине С-300 и МиГ-29 в апреле 2022 и 2023 годов соответственно. Осенью 2023 года, когда к власти пришло правительство Роберта Фицо, поставки военной помощи Киеву с государственных ресурсов были прекращены.Фицо раскритиковал прошлое правительство за передачу Украине функционирующей системы ПВО С-300. Он заявил, что совершенно непонятно, как Словакии в ближайшие годы решать вопрос с противовоздушной обороной.

https://1prime.ru/20240626/ukraina-849521563.html

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словакия, венгрия, пво