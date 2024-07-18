Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия объявила о помощи Словакии в защите воздушного пространства - 18.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240718/slovakiya-850243382.html
Венгрия объявила о помощи Словакии в защите воздушного пространства
Венгрия объявила о помощи Словакии в защите воздушного пространства - 18.07.2024, ПРАЙМ
Венгрия объявила о помощи Словакии в защите воздушного пространства
Венгрия до конца 2025 года продлит помощь, оказываемую Словакии в защите воздушного пространства, сообщил в четверг словацкий президент Петер Пеллегрини. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T14:39+0300
2024-07-18T14:39+0300
вооружения
словакия
венгрия
пво
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/85/758928554_0:3:641:363_1920x0_80_0_0_4198a178a3d238a8df9506657d6403e8.jpg
БРАТИСЛАВА, 18 июл — ПРАЙМ. Венгрия до конца 2025 года продлит помощь, оказываемую Словакии в защите воздушного пространства, сообщил в четверг словацкий президент Петер Пеллегрини. "Венгрия продлит охрану воздушного пространства Словакии до конца 2025 года, поскольку Словакия сейчас не располагает средствами ПВО и военной авиацией. МиГи-29, как и системы ПВО, были прошлым правительством переданы в помощь Украине без адекватной замены", — сказал Пеллегрини. Трансляцию его выступления вел словацкий телеканал ТА3. Пеллегрини поблагодарил руководство Венгрии за решение продлить оказываемую Словакии помощь в защите воздушного пространства. Словакия не сможет значительно продвинуться в решении проблемы уязвимости противовоздушной обороны в ближайшее время, считает премьер-министр Петер Пеллегрини. Он говорит, что страна получает помощь в этом вопросе от Венгрии, Чехии и Польши.В конце августа 2022 года Словакия подписала соглашение о защите своего воздушного пространства с Польшей и Чехией. Это произошло после того, как Словакия досрочно прекратила эксплуатацию истребителей МиГ-29, позднее переданных Украине. В середине июня 2023 года к этому соглашению присоединилась Венгрия. Словакия может рассчитывать на помощь трех стран в защите своего воздушного пространства до конца 2024 года.Словакия передала Украине С-300 и МиГ-29 в апреле 2022 и 2023 годов соответственно. Осенью 2023 года, когда к власти пришло правительство Роберта Фицо, поставки военной помощи Киеву с государственных ресурсов были прекращены.Фицо раскритиковал прошлое правительство за передачу Украине функционирующей системы ПВО С-300. Он заявил, что совершенно непонятно, как Словакии в ближайшие годы решать вопрос с противовоздушной обороной.
https://1prime.ru/20240626/ukraina-849521563.html
словакия
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/85/758928554_7:0:576:427_1920x0_80_0_0_5622976d4772d2c67858f45e31d72bdd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
словакия, венгрия, пво
Вооружения, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, ПВО
14:39 18.07.2024
 
Венгрия объявила о помощи Словакии в защите воздушного пространства

Венгрия до конца 2025 г будет помогать Словакии в защите воздушного пространства

© flickr.com / quinetФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© flickr.com / quinet
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 18 июл — ПРАЙМ. Венгрия до конца 2025 года продлит помощь, оказываемую Словакии в защите воздушного пространства, сообщил в четверг словацкий президент Петер Пеллегрини.
"Венгрия продлит охрану воздушного пространства Словакии до конца 2025 года, поскольку Словакия сейчас не располагает средствами ПВО и военной авиацией. МиГи-29, как и системы ПВО, были прошлым правительством переданы в помощь Украине без адекватной замены", — сказал Пеллегрини.
Трансляцию его выступления вел словацкий телеканал ТА3.
Пеллегрини поблагодарил руководство Венгрии за решение продлить оказываемую Словакии помощь в защите воздушного пространства.
Словакия не сможет значительно продвинуться в решении проблемы уязвимости противовоздушной обороны в ближайшее время, считает премьер-министр Петер Пеллегрини. Он говорит, что страна получает помощь в этом вопросе от Венгрии, Чехии и Польши.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Президент Словакии сократил помощь украинским беженцам
26 июня, 18:41
В конце августа 2022 года Словакия подписала соглашение о защите своего воздушного пространства с Польшей и Чехией. Это произошло после того, как Словакия досрочно прекратила эксплуатацию истребителей МиГ-29, позднее переданных Украине. В середине июня 2023 года к этому соглашению присоединилась Венгрия. Словакия может рассчитывать на помощь трех стран в защите своего воздушного пространства до конца 2024 года.
Словакия передала Украине С-300 и МиГ-29 в апреле 2022 и 2023 годов соответственно. Осенью 2023 года, когда к власти пришло правительство Роберта Фицо, поставки военной помощи Киеву с государственных ресурсов были прекращены.
Фицо раскритиковал прошлое правительство за передачу Украине функционирующей системы ПВО С-300. Он заявил, что совершенно непонятно, как Словакии в ближайшие годы решать вопрос с противовоздушной обороной.
 
ВооруженияСЛОВАКИЯВЕНГРИЯПВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала