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Совкомбанк отчитался о росте партнерской сети "Халвы"

Совкомбанк отчитался о росте партнерской сети "Халвы" - 18.07.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк отчитался о росте партнерской сети "Халвы"

Партнерская сеть коалиционной программы лояльности карты "Халва" в первом полугодии 2024 года выросла более чем на 6%, рассказали в Совкомбанке. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T11:16+0300

2024-07-18T11:16+0300

2024-07-18T11:16+0300

совкомбанк

карта "халва"

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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Партнерская сеть коалиционной программы лояльности карты "Халва" в первом полугодии 2024 года выросла более чем на 6%, рассказали в Совкомбанке.С начала года к программе присоединились 2 тысячи новых партнеров, среди которых Lamoda sport, Ренессанс страхование, Все инструменты, Автодор Платные дороги, Domino Pizza и многие другие. Партнерская сеть "Халвы" увеличилась более, чем на 23 тысячи торговых точек, что на 43% больше, чем за тот же период 2023 года.В магазинах партнеров за отчетный период было совершено более 63 миллиона покупок по карте "Халва", что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом растет доля покупок, совершаемых онлайн: сегодня это уже 24% от общего объема платежей, что на 8% больше, чем в прошлом году.Оборот платежей по картам рассрочки "Халва" вырос на 9% в сравнении с первым полугодием 2023 года. Средняя сумма трат клиента по карте увеличилась на 16%. Средний срок рассрочки на покупки у партнеров составил 11,2 месяца, что на 2,1 месяц выше, чем в аналогичном периоде 2023 года.В региональном разрезе по объему транзакций ожидаемо лидируют Москва и Санкт-Петербург, однако по приросту бизнеса в первом полугодии-2024 относительно аналогичного периода прошлого года лидируют Республика Хакасия, Магаданская область, Чувашская Республика, Саратовская область и Республика Адыгея."Региональная экспансия является одной из ключевых наших задач. Сегодня, благодаря подключению новых партнеров, в том числе, обладающих крупными региональными сетями, "Халва" активно заходит в новые регионы. Мы стремимся к тому, чтобы не только жители крупных городов, но и пользователи по всей России могли в полной мере оценить удобство покупок внутри партнерской сети "Халвы"", – отмечает управляющий директор Совкомбанка Александр Дворский.

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совкомбанк, карта "халва"