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Гаврилов раскрыл, кто стоит за идеей превратить ЕС в оборонный союз

Гаврилов раскрыл, кто стоит за идеей превратить ЕС в оборонный союз - 18.07.2024, ПРАЙМ

Гаврилов раскрыл, кто стоит за идеей превратить ЕС в оборонный союз

США выгодно, чтобы граждане ЕС больше инвестировали в оборону и укрепляли европейскую опору в НАТО. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T15:45+0300

2024-07-18T15:45+0300

2024-07-18T15:45+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. США выгодно, чтобы граждане ЕС больше инвестировали в оборону и укрепляли европейскую опору в НАТО. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Нужно понимать, кто на самом деле "заказывает музыку". США выгодно, чтобы именно ЕСовцы больше вкладывались в оборону и тем самым укрепляли европейскую "опору" НАТО. В конце концов, в случае эскалации напряжённости американцы как всегда отсидятся за океаном", — сказал дипломат.Кроме того, США никогда не допустят самостоятельности своих европейских союзников в военно-политических вопросах. Он отметил, что для американцев неприемлемо существование двух центров принятия решений в этой области.Гаврилов также подчеркнул, что Россия никогда не являлась угрозой для Евросоюза, однако антироссийские шаги со стороны ЕС будут заставлять Россию принимать меры для обеспечения безопасности.Ранее сообщалось, что одним из пунктов предвыборной программы Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии было превращение ЕС в подлинный оборонный союз.

https://1prime.ru/20240718/evropa-850245484.html

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