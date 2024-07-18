https://1prime.ru/20240718/ssj-850231643.html

Основной эксплуатант SSJ передал указания по датчикам компаниям, ведущим ТО

Основной эксплуатант SSJ передал указания по датчикам компаниям, ведущим ТО - 18.07.2024, ПРАЙМ

Основной эксплуатант SSJ передал указания по датчикам компаниям, ведущим ТО

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия", которая является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet (SSJ) 100, получила письмо от производителя этих... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T10:22+0300

2024-07-18T10:22+0300

2024-07-18T10:22+0300

происшествия

ssj100

авиакомпания россия

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия", которая является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet (SSJ) 100, получила письмо от производителя этих лайнеров - компании "Яковлев".В письме содержатся рекомендации о соблюдении требований при замене датчиков угла атаки.Авиакомпания "Россия" довела эту информацию до компаний, которые проводят техническое обслуживание (ТО) воздушных судов этого типа, сообщил РИА Новости перевозчик. В письме содержатся рекомендации строго соблюдать требования при замене датчиков угла атаки, написал ранее РБК со ссылкой на компанию. Предварительной версией падения SSJ авиакомпании "Газпром авиа" в Московской области считается неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки при техобслуживании с отклонением примерно в 5 градусов, писали "Известия" с ссылкой на источники. В пятницу, 12 июля, самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе города Коломна. На борту находился только экипаж в составе штурмана и двух пилотов, все они погибли. Борт упал в лесном массиве, население в районе не пострадало.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).

https://1prime.ru/20240717/ssj-850203542.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ssj100, авиакомпания россия