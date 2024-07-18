https://1prime.ru/20240718/ssj-850231643.html
Основной эксплуатант SSJ передал указания по датчикам компаниям, ведущим ТО
Основной эксплуатант SSJ передал указания по датчикам компаниям, ведущим ТО - 18.07.2024, ПРАЙМ
Основной эксплуатант SSJ передал указания по датчикам компаниям, ведущим ТО
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия", которая является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet (SSJ) 100, получила письмо от производителя этих... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T10:22+0300
2024-07-18T10:22+0300
2024-07-18T10:22+0300
происшествия
ssj100
авиакомпания россия
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия", которая является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet (SSJ) 100, получила письмо от производителя этих лайнеров - компании "Яковлев".В письме содержатся рекомендации о соблюдении требований при замене датчиков угла атаки.Авиакомпания "Россия" довела эту информацию до компаний, которые проводят техническое обслуживание (ТО) воздушных судов этого типа, сообщил РИА Новости перевозчик. В письме содержатся рекомендации строго соблюдать требования при замене датчиков угла атаки, написал ранее РБК со ссылкой на компанию. Предварительной версией падения SSJ авиакомпании "Газпром авиа" в Московской области считается неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки при техобслуживании с отклонением примерно в 5 градусов, писали "Известия" с ссылкой на источники. В пятницу, 12 июля, самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе города Коломна. На борту находился только экипаж в составе штурмана и двух пилотов, все они погибли. Борт упал в лесном массиве, население в районе не пострадало.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).
https://1prime.ru/20240717/ssj-850203542.html
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ssj100, авиакомпания россия
Происшествия, SSJ100, авиакомпания Россия
Основной эксплуатант SSJ передал указания по датчикам компаниям, ведущим ТО
Основной эксплуатант SSJ передал указания по датчикам угла атаки компаниям, ведущим ТО
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия", которая является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet (SSJ) 100, получила письмо от производителя этих лайнеров - компании "Яковлев".
В письме содержатся рекомендации о соблюдении требований при замене датчиков угла атаки.
Авиакомпания "Россия" довела эту информацию до компаний, которые проводят техническое обслуживание (ТО) воздушных судов этого типа, сообщил РИА Новости перевозчик.
Стали известны обстоятельства крушения SSJ в районе Коломны
В письме содержатся рекомендации строго соблюдать требования при замене датчиков угла атаки, написал ранее РБК со ссылкой на компанию. Предварительной версией падения SSJ авиакомпании "Газпром авиа" в Московской области считается неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки при техобслуживании с отклонением примерно в 5 градусов, писали "Известия" с ссылкой на источники.
В пятницу, 12 июля, самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе города Коломна. На борту находился только экипаж в составе штурмана и двух пилотов, все они погибли. Борт упал в лесном массиве, население в районе не пострадало.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).