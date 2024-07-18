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Группа ММК уменьшила производство стали до 6,3 миллиона тонн
Группа ММК уменьшила производство стали до 6,3 миллиона тонн - 18.07.2024, ПРАЙМ
Группа ММК уменьшила производство стали до 6,3 миллиона тонн
Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в первом полугодии 2024 года сократила выплавку стали на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T10:11+0300
2024-07-18T10:11+0300
2024-07-18T10:24+0300
сталь
ммк
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в первом полугодии 2024 года сократила выплавку стали на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,348 миллиона тонн, сообщает компания."Производство стали уменьшилось на 2,6% относительно 6 месяцев прошлого года, до 6 348 тысяч тонн, в связи со снижением потребности в стали в начале года на фоне ремонтов в прокатном переделе", - говорится в сообщении.
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сталь, ммк
Группа ММК уменьшила производство стали до 6,3 миллиона тонн
Группа ММК в первом полугодии сократила производство стали до 6,3 миллиона тонн
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в первом полугодии 2024 года сократила выплавку стали на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,348 миллиона тонн, сообщает компания.
"Производство стали уменьшилось на 2,6% относительно 6 месяцев прошлого года, до 6 348 тысяч тонн, в связи со снижением потребности в стали в начале года на фоне ремонтов в прокатном переделе", - говорится в сообщении.