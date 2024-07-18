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ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку - 18.07.2024, ПРАЙМ
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ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку
ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку - 18.07.2024, ПРАЙМ
ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,25% годовых, следует из заявления регулятора. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T15:23+0300
2024-07-18T15:23+0300
экономика
ецб
ставка
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,25% годовых, следует из заявления регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. "Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии останутся неизменными и составят 4,25%, 4,5% и 3,75% соответственно", - говорится в сообщении.
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ецб, ставка
Экономика, ЕЦБ, ставка
15:23 18.07.2024
 
ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку

ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 4,25% годовых

© Unsplash/Farah AlmazouniЛого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
© Unsplash/Farah Almazouni
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,25% годовых, следует из заявления регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
"Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии останутся неизменными и составят 4,25%, 4,5% и 3,75% соответственно", - говорится в сообщении.
 
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