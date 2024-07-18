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АСВ и страховщики вкладов государств ЕАЭС создали сайт о защите депозитов

АСВ и страховщики вкладов государств ЕАЭС создали сайт о защите депозитов - 18.07.2024, ПРАЙМ

АСВ и страховщики вкладов государств ЕАЭС создали сайт о защите депозитов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) совместно с представителями страховщиков вкладов государств ЕАЭС создало сайт о защите депозитов, сообщила госкорпорация. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T18:41+0300

2024-07-18T18:41+0300

2024-07-18T18:42+0300

экономика

россия

асв

страхование вкладов

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) совместно с представителями страховщиков вкладов государств ЕАЭС создало сайт о защите депозитов, сообщила госкорпорация. "Новый информационный ресурс о защите депозитов был представлен в ходе заседания Совета руководителей страховщиков депозитов государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором приняли участие представители государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ)", — говорится в сообщении. В агентстве уточнили, что главная цель сайта — повышение уровня финансовой грамотности и информированности населения стран-участниц ЕАЭС о работе систем страхования вкладов. На нем будут публиковаться новости, статьи и аналитические материалы. Сайт станет важной площадкой для диалога представителей страховщиков депозитов государств Союза и Евразийской экономической комиссии, добавили там. Кроме того, в рамках заседания было принято решение о проведении практических семинаров для работников организаций — страховщиков депозитов с целью обмена опытом и знаниями. Представители АСВ также приняли участие в заседании экспертной группы по вопросам гармонизации систем страхования вкладов на пространстве ЕАЭС. Участники встречи обсудили вопросы управления активами ликвидируемых банков, реализации их имущества и привлечения к ответственности лиц, причастных к банкротству кредитных организаций, рассказали в АСВ. Экспертная группа была создана в 2019 году по решению Консультативного комитета по финансовым рынкам Евразийской экономической комиссии. Основные цели работы группы — анализ национального законодательства стран ЕАЭС и лучшей международной практики в сфере страхования вкладов, подготовка предложений по гармонизации законодательства государств Союза. В экспертную группу входят представители организаций по страхованию вкладов и финансовых регуляторов из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России).

https://1prime.ru/20240717/eaes-850206917.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, асв, страхование вкладов