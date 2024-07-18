https://1prime.ru/20240718/strategiya-850238902.html
В ГД назвали новую морскую стратегию Киева "воровской схемой"
В ГД назвали новую морскую стратегию Киева "воровской схемой" - 18.07.2024, ПРАЙМ
В ГД назвали новую морскую стратегию Киева "воровской схемой"
Новая морская стратегия Украины является "воровской схемой". Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Государственной Думы Дмитрий Белик. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T12:13+0300
2024-07-18T12:13+0300
2024-07-18T12:25+0300
украина
стратегия
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Новая морская стратегия Украины является "воровской схемой". Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Государственной Думы Дмитрий Белик."Зеленский придумал новую воровскую схему вытягивания денег из западных партнеров. По его задумке, совместная коалиция военно-морских сил НАТО с парой тройкой украинских катеров должна и стать той самой украинской морской миссией", — рассказал собеседник издания.Белик отметил, что украинский флот уже не существует, а то, что есть, это только катерная флотилия. Кроме того, западные партнеры не готовы отправлять свои корабли в регион военного конфликта.Депутат подчеркнул, что Зеленский верит, что такая стратегия принесет деньги в украинский военный бюджет, однако не осознает, что содержание флота требует серьезных затрат.
https://1prime.ru/20240718/nato-850238492.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, стратегия
В ГД назвали новую морскую стратегию Киева "воровской схемой"
Депутат Белик назвал новую морскую стратегию Киева "воровской схемой"
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Новая морская стратегия Украины является "воровской схемой". Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Государственной Думы Дмитрий Белик.
"Зеленский придумал новую воровскую схему вытягивания денег из западных партнеров. По его задумке, совместная коалиция военно-морских сил НАТО с парой тройкой украинских катеров должна и стать той самой украинской морской миссией", — рассказал собеседник издания.
Белик отметил, что украинский флот уже не существует, а то, что есть, это только катерная флотилия. Кроме того, западные партнеры не готовы отправлять свои корабли в регион военного конфликта.
Депутат подчеркнул, что Зеленский верит, что такая стратегия принесет деньги в украинский военный бюджет, однако не осознает, что содержание флота требует серьезных затрат.
В Кремле пригрозили мерами на присутствие кораблей НАТО в Черном море