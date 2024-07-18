https://1prime.ru/20240718/strategiya-850238902.html

В ГД назвали новую морскую стратегию Киева "воровской схемой"

В ГД назвали новую морскую стратегию Киева "воровской схемой" - 18.07.2024, ПРАЙМ

В ГД назвали новую морскую стратегию Киева "воровской схемой"

Новая морская стратегия Украины является "воровской схемой". Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Государственной Думы Дмитрий Белик. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T12:13+0300

2024-07-18T12:13+0300

2024-07-18T12:25+0300

украина

стратегия

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Новая морская стратегия Украины является "воровской схемой". Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Государственной Думы Дмитрий Белик."Зеленский придумал новую воровскую схему вытягивания денег из западных партнеров. По его задумке, совместная коалиция военно-морских сил НАТО с парой тройкой украинских катеров должна и стать той самой украинской морской миссией", — рассказал собеседник издания.Белик отметил, что украинский флот уже не существует, а то, что есть, это только катерная флотилия. Кроме того, западные партнеры не готовы отправлять свои корабли в регион военного конфликта.Депутат подчеркнул, что Зеленский верит, что такая стратегия принесет деньги в украинский военный бюджет, однако не осознает, что содержание флота требует серьезных затрат.

https://1prime.ru/20240718/nato-850238492.html

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украина, стратегия