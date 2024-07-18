https://1prime.ru/20240718/sud-850226572.html

Суд в Москве прекратил дело о банкротстве латвийского банка ABLV

Суд в Москве прекратил дело о банкротстве латвийского банка ABLV - 18.07.2024, ПРАЙМ

Суд в Москве прекратил дело о банкротстве латвийского банка ABLV

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве находящегося в процессе ликвидации латвийского ABLV Bank, которое было возбуждено по... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T08:54+0300

2024-07-18T08:54+0300

2024-07-18T08:54+0300

россия

суд

банк

латвия

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_ffd4dc3743d5e2ac23ae1ac1f8234b73.jpg

МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве находящегося в процессе ликвидации латвийского ABLV Bank, которое было возбуждено по заявлению столичной инспекции Федеральной налоговой службы №21, следует из опубликованного определения суда. Заявление налоговиков поступило в суд в мае, проверку его обоснованности суд назначил на июль. Сумма задолженности ABLV Bank по обязательным платежам перед федеральным бюджетом составляла более 9 миллионов рублей. Однако уже на первом заседании представитель латвийского банка представил документы, свидетельствующие о полном погашении долга. Банк ABLV в 2019 году предъявил иск российскому певцу Филиппу Киркорову о взыскании 3,9 миллиона евро долга по кредитному договору, а также процентов, неустойки и штрафа, сообщал РИА Новости глава коллегии адвокатов "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский, представлявший ответчика. Таганский районный суд взыскал с артиста 780 тысяч евро. Впоследствии Мосгорсуд в закрытом заседании утвердил мировое соглашение между сторонами. Как говорил Добровинский, "представители банка долго пытались с нами бороться, но мы убедили суд, что Филипп Бедросович ничего не должен банку, кроме тех денег, которые он занимал". По его словам, "это примерно 680 тысяч евро". Один из крупнейших банков Латвии ABLV Bank в феврале 2018 года был заподозрен США в отмывании денег и даче взяток должностным лицам, вскоре он подал заявление о самоликвидации, в июле того же года была отозвана его лицензия. Сообщалось, что ликвидационный комитет проводит мероприятия с целью выполнения обязательств ABLV перед кредиторами и что выплаты будут проходить несколько лет. Российское законодательство допускает введение процедур банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках, бенефициары и руководитель - граждане РФ.

латвия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, банк, латвия