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Суд в Москве прекратил дело о банкротстве латвийского банка ABLV - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Суд в Москве прекратил дело о банкротстве латвийского банка ABLV
Суд в Москве прекратил дело о банкротстве латвийского банка ABLV - 18.07.2024, ПРАЙМ
Суд в Москве прекратил дело о банкротстве латвийского банка ABLV
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве находящегося в процессе ликвидации латвийского ABLV Bank, которое было возбуждено по... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T08:54+0300
2024-07-18T08:54+0300
россия
суд
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латвия
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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве находящегося в процессе ликвидации латвийского ABLV Bank, которое было возбуждено по заявлению столичной инспекции Федеральной налоговой службы №21, следует из опубликованного определения суда. Заявление налоговиков поступило в суд в мае, проверку его обоснованности суд назначил на июль. Сумма задолженности ABLV Bank по обязательным платежам перед федеральным бюджетом составляла более 9 миллионов рублей. Однако уже на первом заседании представитель латвийского банка представил документы, свидетельствующие о полном погашении долга. Банк ABLV в 2019 году предъявил иск российскому певцу Филиппу Киркорову о взыскании 3,9 миллиона евро долга по кредитному договору, а также процентов, неустойки и штрафа, сообщал РИА Новости глава коллегии адвокатов "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский, представлявший ответчика. Таганский районный суд взыскал с артиста 780 тысяч евро. Впоследствии Мосгорсуд в закрытом заседании утвердил мировое соглашение между сторонами. Как говорил Добровинский, "представители банка долго пытались с нами бороться, но мы убедили суд, что Филипп Бедросович ничего не должен банку, кроме тех денег, которые он занимал". По его словам, "это примерно 680 тысяч евро". Один из крупнейших банков Латвии ABLV Bank в феврале 2018 года был заподозрен США в отмывании денег и даче взяток должностным лицам, вскоре он подал заявление о самоликвидации, в июле того же года была отозвана его лицензия. Сообщалось, что ликвидационный комитет проводит мероприятия с целью выполнения обязательств ABLV перед кредиторами и что выплаты будут проходить несколько лет. Российское законодательство допускает введение процедур банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках, бенефициары и руководитель - граждане РФ.
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россия, суд, банк, латвия
РОССИЯ, суд, банк, ЛАТВИЯ
08:54 18.07.2024
 
Суд в Москве прекратил дело о банкротстве латвийского банка ABLV

Арбитражный суд москвы прекратил дело о банкротстве латвийского банка ABLV

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве находящегося в процессе ликвидации латвийского ABLV Bank, которое было возбуждено по заявлению столичной инспекции Федеральной налоговой службы №21, следует из опубликованного определения суда.
Заявление налоговиков поступило в суд в мае, проверку его обоснованности суд назначил на июль. Сумма задолженности ABLV Bank по обязательным платежам перед федеральным бюджетом составляла более 9 миллионов рублей. Однако уже на первом заседании представитель латвийского банка представил документы, свидетельствующие о полном погашении долга.
Банк ABLV в 2019 году предъявил иск российскому певцу Филиппу Киркорову о взыскании 3,9 миллиона евро долга по кредитному договору, а также процентов, неустойки и штрафа, сообщал РИА Новости глава коллегии адвокатов "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский, представлявший ответчика. Таганский районный суд взыскал с артиста 780 тысяч евро.
Впоследствии Мосгорсуд в закрытом заседании утвердил мировое соглашение между сторонами. Как говорил Добровинский, "представители банка долго пытались с нами бороться, но мы убедили суд, что Филипп Бедросович ничего не должен банку, кроме тех денег, которые он занимал". По его словам, "это примерно 680 тысяч евро".
Один из крупнейших банков Латвии ABLV Bank в феврале 2018 года был заподозрен США в отмывании денег и даче взяток должностным лицам, вскоре он подал заявление о самоликвидации, в июле того же года была отозвана его лицензия. Сообщалось, что ликвидационный комитет проводит мероприятия с целью выполнения обязательств ABLV перед кредиторами и что выплаты будут проходить несколько лет.
Российское законодательство допускает введение процедур банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках, бенефициары и руководитель - граждане РФ.
 
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