Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки - 18.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240718/sud-850235594.html
Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки
Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки - 18.07.2024, ПРАЙМ
Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки
Житель Красноярского края может получить до трех лет тюрьмы за жестокое убийство кошки, заявила региональная прокуратура. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T11:24+0300
2024-07-18T11:24+0300
суд
убийство
красноярский край
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_ffd4dc3743d5e2ac23ae1ac1f8234b73.jpg
КРАСНОЯРСК, 18 июл – ПРАЙМ. Житель Красноярского края может получить до трех лет тюрьмы за жестокое убийство кошки, заявила региональная прокуратура.Ведомство отметило, что безработный житель Сосновоборска в возрасте 38 лет в состоянии алкогольного опьянения пригрозил сожительнице, что убьет кошку, если женщина не придет домой. После отказа обвиняемый на глазах у шестнадцатилетней падчерицы пнул спящую кошку, а затем начал бить животное об пол. "Девочка слезно просила отчима остановиться, однако тот на просьбы не отреагировал и выкинул кошку в мусоропровод. Падчерица в надежде спасти дорогого питомца достала окровавленное тельце из мусорного бака и отвезла его в ветклинику", - добавляет прокуратура.Отмечалось, что питомца спасти не удалось, кошку было решено усыпить.Прокуратура направила уголовное дело о жестоком обращении с животным. Мужчину могут приговорить к лишению свободы сроком до трех лет.
https://1prime.ru/20240718/ks-850234061.html
красноярский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_178c7c47d7f36c00ba347295fe603eae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
суд, убийство, красноярский край
суд, убийство, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
11:24 18.07.2024
 
Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки

Прокуратура Красноярского края: мужчине за жестокое убийство кошки грозит до 3 лет тюрьмы

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОЯРСК, 18 июл – ПРАЙМ. Житель Красноярского края может получить до трех лет тюрьмы за жестокое убийство кошки, заявила региональная прокуратура.
Ведомство отметило, что безработный житель Сосновоборска в возрасте 38 лет в состоянии алкогольного опьянения пригрозил сожительнице, что убьет кошку, если женщина не придет домой. После отказа обвиняемый на глазах у шестнадцатилетней падчерицы пнул спящую кошку, а затем начал бить животное об пол.
"Девочка слезно просила отчима остановиться, однако тот на просьбы не отреагировал и выкинул кошку в мусоропровод. Падчерица в надежде спасти дорогого питомца достала окровавленное тельце из мусорного бака и отвезла его в ветклинику", - добавляет прокуратура.
Отмечалось, что питомца спасти не удалось, кошку было решено усыпить.
Прокуратура направила уголовное дело о жестоком обращении с животным. Мужчину могут приговорить к лишению свободы сроком до трех лет.
Бездомные собаки - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
Конституционный суд вынес решение по убийствам бездомных животных
10:58
 
судубийствоКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала