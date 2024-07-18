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Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки
Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки - 18.07.2024, ПРАЙМ
Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки
Житель Красноярского края может получить до трех лет тюрьмы за жестокое убийство кошки, заявила региональная прокуратура. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T11:24+0300
2024-07-18T11:24+0300
2024-07-18T11:24+0300
суд
убийство
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КРАСНОЯРСК, 18 июл – ПРАЙМ. Житель Красноярского края может получить до трех лет тюрьмы за жестокое убийство кошки, заявила региональная прокуратура.Ведомство отметило, что безработный житель Сосновоборска в возрасте 38 лет в состоянии алкогольного опьянения пригрозил сожительнице, что убьет кошку, если женщина не придет домой. После отказа обвиняемый на глазах у шестнадцатилетней падчерицы пнул спящую кошку, а затем начал бить животное об пол. "Девочка слезно просила отчима остановиться, однако тот на просьбы не отреагировал и выкинул кошку в мусоропровод. Падчерица в надежде спасти дорогого питомца достала окровавленное тельце из мусорного бака и отвезла его в ветклинику", - добавляет прокуратура.Отмечалось, что питомца спасти не удалось, кошку было решено усыпить.Прокуратура направила уголовное дело о жестоком обращении с животным. Мужчину могут приговорить к лишению свободы сроком до трех лет.
https://1prime.ru/20240718/ks-850234061.html
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суд, убийство, красноярский край
суд, убийство, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки
Прокуратура Красноярского края: мужчине за жестокое убийство кошки грозит до 3 лет тюрьмы
КРАСНОЯРСК, 18 июл – ПРАЙМ. Житель Красноярского края может получить до трех лет тюрьмы за жестокое убийство кошки, заявила региональная прокуратура.
Ведомство отметило, что безработный житель Сосновоборска в возрасте 38 лет в состоянии алкогольного опьянения пригрозил сожительнице, что убьет кошку, если женщина не придет домой. После отказа обвиняемый на глазах у шестнадцатилетней падчерицы пнул спящую кошку, а затем начал бить животное об пол.
"Девочка слезно просила отчима остановиться, однако тот на просьбы не отреагировал и выкинул кошку в мусоропровод. Падчерица в надежде спасти дорогого питомца достала окровавленное тельце из мусорного бака и отвезла его в ветклинику", - добавляет прокуратура.
Отмечалось, что питомца спасти не удалось, кошку было решено усыпить.
Прокуратура направила уголовное дело о жестоком обращении с животным. Мужчину могут приговорить к лишению свободы сроком до трех лет.
Конституционный суд вынес решение по убийствам бездомных животных