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Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки

Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки - 18.07.2024, ПРАЙМ

Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки

Житель Красноярского края может получить до трех лет тюрьмы за жестокое убийство кошки, заявила региональная прокуратура. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T11:24+0300

2024-07-18T11:24+0300

2024-07-18T11:24+0300

суд

убийство

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 18 июл – ПРАЙМ. Житель Красноярского края может получить до трех лет тюрьмы за жестокое убийство кошки, заявила региональная прокуратура.Ведомство отметило, что безработный житель Сосновоборска в возрасте 38 лет в состоянии алкогольного опьянения пригрозил сожительнице, что убьет кошку, если женщина не придет домой. После отказа обвиняемый на глазах у шестнадцатилетней падчерицы пнул спящую кошку, а затем начал бить животное об пол. "Девочка слезно просила отчима остановиться, однако тот на просьбы не отреагировал и выкинул кошку в мусоропровод. Падчерица в надежде спасти дорогого питомца достала окровавленное тельце из мусорного бака и отвезла его в ветклинику", - добавляет прокуратура.Отмечалось, что питомца спасти не удалось, кошку было решено усыпить.Прокуратура направила уголовное дело о жестоком обращении с животным. Мужчину могут приговорить к лишению свободы сроком до трех лет.

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красноярский край

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суд, убийство, красноярский край