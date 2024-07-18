https://1prime.ru/20240718/suetskiy-kanal-850243214.html

Доходы Суэцкого канала в 2023 году упали более чем на 20 процентов

Доходы Суэцкого канала в 2023 году упали более чем на 20 процентов - 18.07.2024, ПРАЙМ

Доходы Суэцкого канала в 2023 году упали более чем на 20 процентов

В 2023-2024 финансовом году доходы Суэцкого канала упали на 23,4% по сравнению с прошлым годом — до 7,2 миллиарда долларов, следует из заявлений главы... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T14:33+0300

2024-07-18T14:33+0300

2024-07-18T14:33+0300

экономика

суэцкий канал

красное море

https://cdnn.1prime.ru/img/84263/61/842636183_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_69d92ef7725b6de4f47978dba14156b8.jpg

КАИР, 18 июл — ПРАЙМ. В 2023-2024 финансовом году доходы Суэцкого канала упали на 23,4% по сравнению с прошлым годом — до 7,2 миллиарда долларов, следует из заявлений главы администрации водной артерии Усамы Рабиа. "В 2023-2024 финансовом году зафиксирован проход 20 148 кораблей… доходы составили 7,2 миллиарда долларов", — сказал Рабиа. В предыдущем финансовом году, по его словам, через Суэцкий канал прошли более 25,9 тысячи кораблей, доходы тогда достигли 9,4 миллиарда долларов. Многие крупные судоходные компании перестали перевозить грузы через Красное море и перенаправили их в обход Африки. Четыре из пяти крупнейших мировых контейнерных линий временно приостановили доставку через Суэцкий канал и продолжают перевозить грузы через мыс Доброй Надежды. Грузопоток через Суэцкий канал с декабря снизился более чем на 60%.Движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства и не трогают суда других стран.

https://1prime.ru/20240708/smp-849926696.html

суэцкий канал

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суэцкий канал, красное море