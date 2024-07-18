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Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии закупил 100 "летающих такси"

Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии закупил 100 "летающих такси" - 18.07.2024, ПРАЙМ

Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии закупил 100 "летающих такси"

Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia Group подписал с немецкой компанией Lilium N.V. соглашение на покупку ста электрических "летающих такси"... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T17:25+0300

2024-07-18T17:25+0300

2024-07-18T17:36+0300

экономика

саудовская аравия

летающий автомобиль

такси

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ДУБАЙ, 18 июл — ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia Group подписал с немецкой компанией Lilium N.V. соглашение на покупку ста электрических "летающих такси" вертикального взлета и посадки Lilium Jet. В заявлении Saudia Group говорится, что 50 летательных аппаратов — это фиксированный заказ, а ещё 50 — опция покупателя. Хотя стоимость соглашения не разглашается, компания отмечает, что это крупнейшая сделка на Ближнем Востоке по поставке летательных аппаратов с электрическими батареями.Поставки первых "летающих такси" вместимостью до шести человек запланированы на 2026 год, дальность полета составит до 175 км, а скорость — до 250 км/ч.Saudia планирует использовать "электролеты" для региональных перевозок, развития туризма и обслуживания паломников.После этой сделки портфель заказов на Lilium Jet состоит из 106 гарантированных единиц и 76 с опцией покупателя, еще около 600 на стадии меморандумов о взаимопонимании.

https://1prime.ru/20240419/boeing-847521187.html

саудовская аравия

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саудовская аравия, летающий автомобиль, такси