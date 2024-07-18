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Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии закупил 100 "летающих такси"
Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии закупил 100 "летающих такси" - 18.07.2024, ПРАЙМ
Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии закупил 100 "летающих такси"
Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia Group подписал с немецкой компанией Lilium N.V. соглашение на покупку ста электрических "летающих такси"... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T17:25+0300
2024-07-18T17:25+0300
2024-07-18T17:36+0300
экономика
саудовская аравия
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ДУБАЙ, 18 июл — ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia Group подписал с немецкой компанией Lilium N.V. соглашение на покупку ста электрических "летающих такси" вертикального взлета и посадки Lilium Jet. В заявлении Saudia Group говорится, что 50 летательных аппаратов — это фиксированный заказ, а ещё 50 — опция покупателя. Хотя стоимость соглашения не разглашается, компания отмечает, что это крупнейшая сделка на Ближнем Востоке по поставке летательных аппаратов с электрическими батареями.Поставки первых "летающих такси" вместимостью до шести человек запланированы на 2026 год, дальность полета составит до 175 км, а скорость — до 250 км/ч.Saudia планирует использовать "электролеты" для региональных перевозок, развития туризма и обслуживания паломников.После этой сделки портфель заказов на Lilium Jet состоит из 106 гарантированных единиц и 76 с опцией покупателя, еще около 600 на стадии меморандумов о взаимопонимании.
https://1prime.ru/20240419/boeing-847521187.html
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саудовская аравия, летающий автомобиль, такси
Экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, летающий автомобиль, такси
Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии закупил 100 "летающих такси"
Авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia Group закупил 100 "летающих такси"
ДУБАЙ, 18 июл — ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia Group подписал с немецкой компанией Lilium N.V. соглашение на покупку ста электрических "летающих такси" вертикального взлета и посадки Lilium Jet.
В заявлении Saudia Group говорится, что 50 летательных аппаратов — это фиксированный заказ, а ещё 50 — опция покупателя. Хотя стоимость соглашения не разглашается, компания отмечает, что это крупнейшая сделка на Ближнем Востоке по поставке летательных аппаратов с электрическими батареями.
Поставки первых "летающих такси" вместимостью до шести человек запланированы на 2026 год, дальность полета составит до 175 км, а скорость — до 250 км/ч.
Saudia планирует использовать "электролеты" для региональных перевозок, развития туризма и обслуживания паломников.
После этой сделки портфель заказов на Lilium Jet состоит из 106 гарантированных единиц и 76 с опцией покупателя, еще около 600 на стадии меморандумов о взаимопонимании.
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