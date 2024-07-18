https://1prime.ru/20240718/tramp-850236490.html

Bloomberg: Трамп 2.0 станет шоком для больной системы Европы

Bloomberg: Трамп 2.0 станет шоком для больной системы Европы - 18.07.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: Трамп 2.0 станет шоком для больной системы Европы

Берлин и Париж готовятся к к трансатлантическому шоку, но делают для этого недостаточно. Такое мнение в материале Bloomberg выразил обозреватель Лионель Лоран. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T11:38+0300

2024-07-18T11:38+0300

2024-07-18T11:41+0300

экономика

ес

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/56/841255640_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_23df1bce231d52e9ce8c8f19cbc12113.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Берлин и Париж готовятся к к трансатлантическому шоку, но делают для этого недостаточно. Такое мнение в материале Bloomberg выразил обозреватель Лионель Лоран.По мнению обозревателя, Европе пора активно готовиться к воздействию трансатлантического шока на систему под названием "Трамп 2.0 с дополнительной враждебностью".Лоран напомнил, что европейские страны уже столкнулись с серьезным экономическим уроном после пандемии Covid-19, однако большие потери все еще впереди. Так, Германия, будучи ведущей экономикой союза, столкнулась в пандемию с огромным уроном. Однако, введение "тарифов Трампа" обойдется Берлину в один процент ВВП. Тем не менее, вместо того, чтобы принять идеи Франции, такие как более тесная интеграция и инвестиции для укрепления блока, Германия, похоже, больше заинтересована в защите своей торговой территории.Ко всему прочему, Европе необходимо развивать собственную оборонную промышленность, чтобы не отставать от китайско-американского соперничества, увеличить совместные расходы для стимулирования общеевропейских инвестиций и пересмотреть единый рынок для поощрения инноваций.Трамп изложил свой экономический план с разрушительной ясностью: низкие процентные ставки, низкие налоги, более высокие тарифы. ЕЦБ должен быть готов к дальнейшему снижению стоимости заимствований, чтобы поддержать свою экономику и экспорт, даже с риском удорожания импорта, например энергоносителей.Если Европа не может быть сильной, пусть хотя бы евро будет слабым. Это скорее болеутоляющее, чем лекарство - но в преддверии "Трампа 2.0" любая мелочь поможет, заключили в материале.

https://1prime.ru/20240217/843100089.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, сша, дональд трамп