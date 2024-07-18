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Эксперт рассказал, на чью победу в США "ставят" поклонники биткоина - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, на чью победу в США "ставят" поклонники биткоина
Эксперт рассказал, на чью победу в США "ставят" поклонники биткоина - 18.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, на чью победу в США "ставят" поклонники биткоина
Стоимость биткоина ощутимо выросла за последние несколько дней на фоне повышения популярности Дональда Трампа, участвующего в президентской гонке в США,... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T12:08+0300
2024-07-18T12:08+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость биткоина ощутимо выросла за последние несколько дней на фоне повышения популярности Дональда Трампа, участвующего в президентской гонке в США, поклонники цифровых активов всерьез "ставят" на Трампа, ожидая лояльности к сектору, прокомментировал РИА Новости рост самой популярной криптовалюты финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина за последние семь дней выросла более чем на 11%, хотя за последние сутки биткоин и несколько скорректировался вниз, подешевев примерно на 0,5% - до 64,9 тысячи долларов. "Курс биткоина неплохо вырос за последние несколько дней. Позитивом для криптовалютного рынка стал рост популярности экс-президента США Дональда Трампа, который в прошлые выходные пережил покушение. Произошедшее добавило Трампу предвыборных "очков". Фигура Трампа симпатична криптовалютному рынку, так как на площадке считают, что с его приходом на пост лидера государства отношение к сектору цифровых активов смягчится", - отметил аналитик. "Может быть, встанет вопрос о смене руководства SEC, Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая сейчас очень жестко настроена в отношении криптовалютного рынка. Похоже, что поклонники цифровых активов всерьез "ставят" на Трампа", - продолжил он. Антонов также обратил внимание, что на рынке следят за действиями криптобиржи-банкрота Mt.Gox - активизировались перемещения средств в рамках обязательств компании, и некоторые из инвесторов считают, что появление на рынке этой ликвидности может спровоцировать лишние колебания. Однако другие полагают, что эта информация уже учтена в ценах и никакой турбулентности не будет, добавил он. "В текущих условия есть смысл прогнозировать курс BTC на обозримую перспективу с учетом скорости изменения условий. Сейчас цель BTC располагается на уровне 70 000 долларов, что выглядит вполне достижимым. Уровни поддержки находятся на отметках 61 560 долларов и 61 000 долларов", - сказал эксперт.
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биткоин, сша, дональд трамп
Криптовалюта, Биткоин, США, Дональд Трамп
12:08 18.07.2024
 
Эксперт рассказал, на чью победу в США "ставят" поклонники биткоина

Эксперт Антонов: поклонники биткоина и других цифровых активов всерьез "ставят" на Трампа

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКриптовалюта
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость биткоина ощутимо выросла за последние несколько дней на фоне повышения популярности Дональда Трампа, участвующего в президентской гонке в США, поклонники цифровых активов всерьез "ставят" на Трампа, ожидая лояльности к сектору, прокомментировал РИА Новости рост самой популярной криптовалюты финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина за последние семь дней выросла более чем на 11%, хотя за последние сутки биткоин и несколько скорректировался вниз, подешевев примерно на 0,5% - до 64,9 тысячи долларов.
"Курс биткоина неплохо вырос за последние несколько дней. Позитивом для криптовалютного рынка стал рост популярности экс-президента США Дональда Трампа, который в прошлые выходные пережил покушение. Произошедшее добавило Трампу предвыборных "очков". Фигура Трампа симпатична криптовалютному рынку, так как на площадке считают, что с его приходом на пост лидера государства отношение к сектору цифровых активов смягчится", - отметил аналитик.
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"Может быть, встанет вопрос о смене руководства SEC, Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая сейчас очень жестко настроена в отношении криптовалютного рынка. Похоже, что поклонники цифровых активов всерьез "ставят" на Трампа", - продолжил он.
Антонов также обратил внимание, что на рынке следят за действиями криптобиржи-банкрота Mt.Gox - активизировались перемещения средств в рамках обязательств компании, и некоторые из инвесторов считают, что появление на рынке этой ликвидности может спровоцировать лишние колебания. Однако другие полагают, что эта информация уже учтена в ценах и никакой турбулентности не будет, добавил он.
"В текущих условия есть смысл прогнозировать курс BTC на обозримую перспективу с учетом скорости изменения условий. Сейчас цель BTC располагается на уровне 70 000 долларов, что выглядит вполне достижимым. Уровни поддержки находятся на отметках 61 560 долларов и 61 000 долларов", - сказал эксперт.
 
КриптовалютаБиткоинСШАДональд Трамп
 
 
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