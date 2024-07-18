https://1prime.ru/20240718/tramp-850241861.html

Придерживается другой позиции: в США раскрыли радикальный план Трампа

Придерживается другой позиции: в США раскрыли радикальный план Трампа - 18.07.2024, ПРАЙМ

Придерживается другой позиции: в США раскрыли радикальный план Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп придерживается другой позиции по доллару, он и Джей Ди Вэнс могут ослабить американскую валюту. Об этом пишет газета The | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T14:13+0300

2024-07-18T14:13+0300

2024-07-18T14:13+0300

экономика

доллар

дональд трамп

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70fa4e4b3c0f1b82fd610c8831130c4f.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп придерживается другой позиции по доллару, он и Джей Ди Вэнс могут ослабить американскую валюту. Об этом пишет газета The New York Times.В материале отмечается, что Трамп предпочитает "сильную" полиику, однако, когда речь заходит о долларе, у него другой курс."Он утверждает, что из-за "сильного" доллара американским производителям стало труднее продавать свою продукцию за границу покупателям, использующим более слабые валюты", - отмечает NYT.Согласно статье, есть несколько возможный вариантов того, как политик претворит свое намерение в жизнь. Так, предполагает газета, Трамп может продавать доллар для покупки валюты, увеличить денежну массу, а также убедить другие государства усилить собственные валюты.Еще в мае агентство Bloomberg писало, что экономические советники Трампа ищут способ, как противостоять отказу стран от доллара.

https://1prime.ru/20240717/dollar-850217341.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

доллар, дональд трамп, выборы в сша