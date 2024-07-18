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Придерживается другой позиции: в США раскрыли радикальный план Трампа
Придерживается другой позиции: в США раскрыли радикальный план Трампа - 18.07.2024, ПРАЙМ
Придерживается другой позиции: в США раскрыли радикальный план Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп придерживается другой позиции по доллару, он и Джей Ди Вэнс могут ослабить американскую валюту. Об этом пишет газета The | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T14:13+0300
2024-07-18T14:13+0300
2024-07-18T14:13+0300
экономика
доллар
дональд трамп
выборы в сша
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп придерживается другой позиции по доллару, он и Джей Ди Вэнс могут ослабить американскую валюту. Об этом пишет газета The New York Times.В материале отмечается, что Трамп предпочитает "сильную" полиику, однако, когда речь заходит о долларе, у него другой курс."Он утверждает, что из-за "сильного" доллара американским производителям стало труднее продавать свою продукцию за границу покупателям, использующим более слабые валюты", - отмечает NYT.Согласно статье, есть несколько возможный вариантов того, как политик претворит свое намерение в жизнь. Так, предполагает газета, Трамп может продавать доллар для покупки валюты, увеличить денежну массу, а также убедить другие государства усилить собственные валюты.Еще в мае агентство Bloomberg писало, что экономические советники Трампа ищут способ, как противостоять отказу стран от доллара.
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доллар, дональд трамп, выборы в сша
Экономика, доллар, Дональд Трамп, выборы в США
Придерживается другой позиции: в США раскрыли радикальный план Трампа
NYT: кандидат в президенты США Трамп намерен ослабить доллар
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп придерживается другой позиции по доллару, он и Джей Ди Вэнс могут ослабить американскую валюту. Об этом пишет газета The New York Times
.
В материале отмечается, что Трамп предпочитает "сильную" полиику, однако, когда речь заходит о долларе, у него другой курс.
"Он утверждает, что из-за "сильного" доллара американским производителям стало труднее продавать свою продукцию за границу покупателям, использующим более слабые валюты", - отмечает NYT.
Согласно статье, есть несколько возможный вариантов того, как политик претворит свое намерение в жизнь. Так, предполагает газета, Трамп может продавать доллар для покупки валюты, увеличить денежну массу, а также убедить другие государства усилить собственные валюты.
Еще в мае агентство Bloomberg писало, что экономические советники Трампа ищут способ, как противостоять отказу стран от доллара.
США и машина по созданию инфляции: доллар стал опасен для других стран