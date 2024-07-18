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Глава минэкономики Словакии обсудила с послом Украины транзит нефти из РФ
Глава минэкономики Словакии обсудила с послом Украины транзит нефти из РФ - 18.07.2024, ПРАЙМ
Глава минэкономики Словакии обсудила с послом Украины транзит нефти из РФ
Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что обсудила с послом Украины Мирославом Кастраном ограничения, которые были введены Киевом в отношении... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T18:52+0300
2024-07-18T18:52+0300
2024-07-18T18:52+0300
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БРАТИСЛАВА, 18 июл — ПРАЙМ. Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что обсудила с послом Украины Мирославом Кастраном ограничения, которые были введены Киевом в отношении транзита части российской нефти, и выразила надежду на решение вопроса. "Сегодня я говорила с украинским послом в Словакии господином Мирославом Кастраном о текущей ситуации с ограничением части поставок нефти в Словакию из-за украинского санкционного списка", — написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook*. Она выразила надежду, что данный вопрос будет решен. Министерство экономики Словакии подтвердило прекращение поставок нефти от "Лукойла" из-за остановки транзита через Украину. "Лукойл" был внесен в санкционный список Украины. Компания Slovnaft обеспечена поставками российской нефти от другого поставщика. В министерстве обсуждают ситуацию с украинской стороной.Ранее на этой неделе о прекращении поставок через Украину нефти "Лукойла" сообщал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В декабре 2022 года были введены санкции, запрещающие поставки нефти из России в ЕС по морю. Исключение составили только поставки по трубопроводу "Дружба", поскольку некоторым странам, не имеющим доступа к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков. С конца февраля 2023 года прекращена прокачка российской нефти в Польшу. В Германию — с начала 2023 года.Нефтепровод "Дружба" начинается в Альметьевске, проходит через Брянск, а затем разделяется на два участка: северный и южный. Северный идет по территории Белоруссии и Польши, а южный — по территории Украины и Венгрии, Словакии и Чехии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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украина, словакия, транзит газа, транзит газа через украину
Энергетика, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, транзит газа, транзит газа через Украину
Глава минэкономики Словакии обсудила с послом Украины транзит нефти из РФ
Глава минэкономики Словакии обсудила с послом Украины транзит нефти из РФ
БРАТИСЛАВА, 18 июл — ПРАЙМ. Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что обсудила с послом Украины Мирославом Кастраном ограничения, которые были введены Киевом в отношении транзита части российской нефти, и выразила надежду на решение вопроса.
"Сегодня я говорила с украинским послом в Словакии господином Мирославом Кастраном о текущей ситуации с ограничением части поставок нефти в Словакию из-за украинского санкционного списка", — написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook*.
Она выразила надежду, что данный вопрос будет решен.
Министерство экономики Словакии подтвердило прекращение поставок нефти от "Лукойла" из-за остановки транзита через Украину. "Лукойл" был внесен в санкционный список Украины. Компания Slovnaft обеспечена поставками российской нефти от другого поставщика. В министерстве обсуждают ситуацию с украинской стороной.
Эксперт оценил намерение Киева не продлевать транзит российского газа
Ранее на этой неделе о прекращении поставок через Украину нефти "Лукойла" сообщал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В декабре 2022 года были введены санкции, запрещающие поставки нефти из России в ЕС по морю. Исключение составили только поставки по трубопроводу "Дружба", поскольку некоторым странам, не имеющим доступа к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков. С конца февраля 2023 года прекращена прокачка российской нефти в Польшу. В Германию — с начала 2023 года.
Нефтепровод "Дружба" начинается в Альметьевске, проходит через Брянск, а затем разделяется на два участка: северный и южный. Северный идет по территории Белоруссии и Польши, а южный — по территории Украины и Венгрии, Словакии и Чехии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская