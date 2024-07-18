https://1prime.ru/20240718/tranzit-850253007.html

Глава минэкономики Словакии обсудила с послом Украины транзит нефти из РФ

Глава минэкономики Словакии обсудила с послом Украины транзит нефти из РФ - 18.07.2024, ПРАЙМ

Глава минэкономики Словакии обсудила с послом Украины транзит нефти из РФ

Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что обсудила с послом Украины Мирославом Кастраном ограничения, которые были введены Киевом в отношении... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T18:52+0300

2024-07-18T18:52+0300

2024-07-18T18:52+0300

энергетика

украина

словакия

транзит газа

транзит газа через украину

https://cdnn.1prime.ru/img/83756/31/837563128_0:0:3477:1956_1920x0_80_0_0_39c581ed00b17aad84f3840eca85dc71.jpg

БРАТИСЛАВА, 18 июл — ПРАЙМ. Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что обсудила с послом Украины Мирославом Кастраном ограничения, которые были введены Киевом в отношении транзита части российской нефти, и выразила надежду на решение вопроса. "Сегодня я говорила с украинским послом в Словакии господином Мирославом Кастраном о текущей ситуации с ограничением части поставок нефти в Словакию из-за украинского санкционного списка", — написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook*. Она выразила надежду, что данный вопрос будет решен. Министерство экономики Словакии подтвердило прекращение поставок нефти от "Лукойла" из-за остановки транзита через Украину. "Лукойл" был внесен в санкционный список Украины. Компания Slovnaft обеспечена поставками российской нефти от другого поставщика. В министерстве обсуждают ситуацию с украинской стороной.Ранее на этой неделе о прекращении поставок через Украину нефти "Лукойла" сообщал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В декабре 2022 года были введены санкции, запрещающие поставки нефти из России в ЕС по морю. Исключение составили только поставки по трубопроводу "Дружба", поскольку некоторым странам, не имеющим доступа к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков. С конца февраля 2023 года прекращена прокачка российской нефти в Польшу. В Германию — с начала 2023 года.Нефтепровод "Дружба" начинается в Альметьевске, проходит через Брянск, а затем разделяется на два участка: северный и южный. Северный идет по территории Белоруссии и Польши, а южный — по территории Украины и Венгрии, Словакии и Чехии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20240318/gas-846437126.html

украина

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, словакия, транзит газа, транзит газа через украину