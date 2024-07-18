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Алюминий упал до минимума за 3 месяца, никель – до минимума за 4 месяца

Алюминий упал до минимума за 3 месяца, никель – до минимума за 4 месяца - 18.07.2024, ПРАЙМ

Алюминий упал до минимума за 3 месяца, никель – до минимума за 4 месяца

Цены на алюминий в четверг упали до минимума более чем за три месяца. В Шанхае никель подешевел до минимума более чем за четыре месяца, попав под давление роста | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T11:52+0300

2024-07-18T11:52+0300

2024-07-18T11:52+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Цены на алюминий в четверг упали до минимума более чем за три месяца. В Шанхае никель подешевел до минимума более чем за четыре месяца, попав под давление роста добычи в странах, являющихся крупными поставщиками.По состоянию на 02.42 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME подешевели на 0,2%, до 2397,50 доллара за тонну. Ранее входе сессии они упали до 2395 доллара, минимума с 3 апреля.Самые популярные августовские контракты на SHFE просели на 0,8%, до 19 625 юаней (2703,39 доллара) за тонну. Ранее цены достигли минимума с 28 марта на уровне 19 590 юаней.Производство первичного алюминия в Китае в июне выросло до максимума как минимум с 2014 года, а в первом полугодии объемы увеличились на 7%. Компании наращивали производство ввиду повышения маржи прибыли из-за недавнего роста цен.На LME цены на алюминий выросли почти на 30% за три месяца по конец мая, когда цены достигли двухлетнего максимума.Дисконт, с которым торгуется алюминий на физическом рынке в сравнении с трехмесячными контрактами, составлял в среду 58,54 доллара за тонну. Это близко к 24-летнему максимуму в размере 65,07 доллара и говорит об обширном краткосрочном предложении.На складах SHFE запасы алюминия выросли до 262 200 тонн, максимума с апреля 2023 года.Медь на LME подешевела на 0,4% до 9600 долларов за тонну, цинк подешевел на 0,5% до 2832,50 доллара, свинец снизился на 0,3% до 2184,50 доллара, олово – на 0,4% до 32 810 долларов, а никель вырос на 0,1% до 16 480 долларов.На SHFE медь снизилась в цене на 0,7% до 78 030 юаней, никель подешевел на 2% до 130 120 юаней, цинк – на 1,7% до 23 545 юаней, олово – на 2,7% до 265,700 юаней, тогда как свинец вырос на 0,5% до 19 905 юаней.На SHFE ранее в ходе торгов никель достиг 129 890 юаней, минимума с 21 февраля. Рост добычи в Индонезии, ведущем поставщике этого металла, привел к переизбытку предложения на рынке.

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рынки, цветные металлы