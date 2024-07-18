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"США и Франция сойдут с ума!" Турки восхитились новым союзником Анкары
"США и Франция сойдут с ума!" Турки восхитились новым союзником Анкары - 18.07.2024, ПРАЙМ
"США и Франция сойдут с ума!" Турки восхитились новым союзником Анкары
Турция и Нигер подписали договор о сотрудничестве в сфере энергетики. Засилью Запада в Африке пришел конец, считают читатели турецкого портала Haber7. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T16:43+0300
2024-07-18T16:43+0300
2024-07-18T16:43+0300
энергетика
турция
нигер
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Турция и Нигер подписали договор о сотрудничестве в сфере энергетики. Засилью Запада в Африке пришел конец, считают читатели турецкого портала Haber7."Прекрасно, пусть Америка лопнет от злости", - отметил читатель сами."Африку постепенно вызволяют из рук вампиров", - добавил Айхан.При этом читатели выразили опасения, что в Нигере будет государственный переворот. По их словам, Запад не успокоится."США и Франция сойдут с ума, но не воздержатся от разжигания смуты", - подчеркнул Наби из Урфы.Полный текст читайте на ИноСМИ
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турция, нигер
Энергетика, ТУРЦИЯ, НИГЕР
"США и Франция сойдут с ума!" Турки восхитились новым союзником Анкары
Читатели Haber7 оценили договор Турции и Нигера об энергосотрудничестве
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ.
Турция и Нигер подписали договор о сотрудничестве в сфере энергетики. Засилью Запада в Африке пришел конец, считают читатели турецкого портала Haber7
.
"Прекрасно, пусть Америка лопнет от злости", - отметил читатель сами.
"Африку постепенно вызволяют из рук вампиров", - добавил Айхан.
При этом читатели выразили опасения, что в Нигере будет государственный переворот. По их словам, Запад не успокоится.
"США и Франция сойдут с ума, но не воздержатся от разжигания смуты", - подчеркнул Наби из Урфы.
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