https://1prime.ru/20240718/ukraina-850229109.html

ГУР Минобороны Украины обиделось на ССО, сообщили в ЛИЭКС

ГУР Минобороны Украины обиделось на ССО, сообщили в ЛИЭКС - 18.07.2024, ПРАЙМ

ГУР Минобороны Украины обиделось на ССО, сообщили в ЛИЭКС

Острое соперничество между Главным управлением разведки (ГУР) и Силами специальных операций (ССО) Украины за подразделения специального назначения (СпН) привело | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T09:21+0300

2024-07-18T09:21+0300

2024-07-18T09:53+0300

украина

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Острое соперничество между Главным управлением разведки (ГУР) и Силами специальных операций (ССО) Украины за подразделения специального назначения (СпН) привело к ухудшению координации между ними. Об этом говорится в докладе лаборатории Интеллидженс Экспресс (ЛИЭКС).Согласно докладу, формирование структуры украинской военной разведки началось в 1991 году после обретения страной независимости. Военная разведка унаследовала силы и средства разведки от бывших военных округов СССР, а также разведывательные подразделения центрального подчинения.После 2004 года украинские власти решили вступить в блок НАТО, что привело к формированию ССО в структуре Минобороны Украины."Окончательно "вырвать" из состава Главного управления разведки силовые формирования удалось лишь в 2016 году, оставив в его составе только маленький 10-й отдельный отряд специального назначения", — заключили в материале лаборатории.

https://1prime.ru/20240717/ukraina-850223150.html

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