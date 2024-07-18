Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГУР Минобороны Украины обиделось на ССО, сообщили в ЛИЭКС - 18.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240718/ukraina-850229109.html
ГУР Минобороны Украины обиделось на ССО, сообщили в ЛИЭКС
ГУР Минобороны Украины обиделось на ССО, сообщили в ЛИЭКС - 18.07.2024, ПРАЙМ
ГУР Минобороны Украины обиделось на ССО, сообщили в ЛИЭКС
Острое соперничество между Главным управлением разведки (ГУР) и Силами специальных операций (ССО) Украины за подразделения специального назначения (СпН) привело | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T09:21+0300
2024-07-18T09:53+0300
украина
гур мо украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Острое соперничество между Главным управлением разведки (ГУР) и Силами специальных операций (ССО) Украины за подразделения специального назначения (СпН) привело к ухудшению координации между ними. Об этом говорится в докладе лаборатории Интеллидженс Экспресс (ЛИЭКС).Согласно докладу, формирование структуры украинской военной разведки началось в 1991 году после обретения страной независимости. Военная разведка унаследовала силы и средства разведки от бывших военных округов СССР, а также разведывательные подразделения центрального подчинения.После 2004 года украинские власти решили вступить в блок НАТО, что привело к формированию ССО в структуре Минобороны Украины."Окончательно "вырвать" из состава Главного управления разведки силовые формирования удалось лишь в 2016 году, оставив в его составе только маленький 10-й отдельный отряд специального назначения", — заключили в материале лаборатории.
https://1prime.ru/20240717/ukraina-850223150.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, гур мо украины
УКРАИНА, ГУР МО Украины
09:21 18.07.2024 (обновлено: 09:53 18.07.2024)
 
ГУР Минобороны Украины обиделось на ССО, сообщили в ЛИЭКС

ЛИЭКС: ГУР Минобороны Украины лишилось спецназа и обиделось на ССО

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Острое соперничество между Главным управлением разведки (ГУР) и Силами специальных операций (ССО) Украины за подразделения специального назначения (СпН) привело к ухудшению координации между ними. Об этом говорится в докладе лаборатории Интеллидженс Экспресс (ЛИЭКС).
Согласно докладу, формирование структуры украинской военной разведки началось в 1991 году после обретения страной независимости. Военная разведка унаследовала силы и средства разведки от бывших военных округов СССР, а также разведывательные подразделения центрального подчинения.
После 2004 года украинские власти решили вступить в блок НАТО, что привело к формированию ССО в структуре Минобороны Украины.
"Окончательно "вырвать" из состава Главного управления разведки силовые формирования удалось лишь в 2016 году, оставив в его составе только маленький 10-й отдельный отряд специального назначения", — заключили в материале лаборатории.
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
На Украине заявили о нехватке пилотов для обещанного Киеву истребителей
Вчера, 21:08
 
УКРАИНАГУР МО Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала