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"Катастрофический сценарий". Стало известно, на что НАТО готова на Украине - 18.07.2024, ПРАЙМ
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"Катастрофический сценарий". Стало известно, на что НАТО готова на Украине
"Катастрофический сценарий". Стало известно, на что НАТО готова на Украине - 18.07.2024, ПРАЙМ
"Катастрофический сценарий". Стало известно, на что НАТО готова на Украине
Регулярные войска Североатлантического альянса могут появиться на территории Украины, передает британское издание The Guardian. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T10:10+0300
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спецоперация на украине
нато
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Регулярные войска Североатлантического альянса могут появиться на территории Украины, передает британское издание The Guardian.Согласно материалу издания, несмотря на стагнацию конфликта, оборонные западные магнаты прикладывают все усилия, чтобы извлечь максимальную выгоду из ситуации."Орудующие на Украине силы спецназа НАТО могут превратиться в регулярные, по аналогии с катастрофическим афганским сценарием", — говорится в статье.Кроме того, британские политики требуют полной победы над Россией, хотя они понимают, что это вряд ли возможно. В материале заключили, что новый британский премьер-министр Кир Стармер только поддерживает этот конфликт, что весьма печально в мире, где политика миротворчества пренебрегается.
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нато, украина
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА
10:10 18.07.2024 (обновлено: 10:11 18.07.2024)
 
"Катастрофический сценарий". Стало известно, на что НАТО готова на Украине

The Guardian: на Украине могут появиться регулярные войска НАТО

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Регулярные войска Североатлантического альянса могут появиться на территории Украины, передает британское издание The Guardian.
Согласно материалу издания, несмотря на стагнацию конфликта, оборонные западные магнаты прикладывают все усилия, чтобы извлечь максимальную выгоду из ситуации.
"Орудующие на Украине силы спецназа НАТО могут превратиться в регулярные, по аналогии с катастрофическим афганским сценарием", — говорится в статье.
Кроме того, британские политики требуют полной победы над Россией, хотя они понимают, что это вряд ли возможно. В материале заключили, что новый британский премьер-министр Кир Стармер только поддерживает этот конфликт, что весьма печально в мире, где политика миротворчества пренебрегается.
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Спецоперация на УкраинеНАТОУКРАИНА
 
 
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