https://1prime.ru/20240718/ukraina-850236330.html

На Украину напал неожиданный враг. Зимой ситуация усугубится

На Украину напал неожиданный враг. Зимой ситуация усугубится - 18.07.2024, ПРАЙМ

На Украину напал неожиданный враг. Зимой ситуация усугубится

Российские атаки привели к разрушению энергосистемы Украины, а установившаяся на территории страны жара усугубляет ситуацию, увеличивая нагрузку на сеть, пишет... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T11:36+0300

2024-07-18T11:36+0300

2024-07-18T11:44+0300

электроэнергия

украина

энергетика

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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российские атаки привели к разрушению энергосистемы Украины, а установившаяся на территории страны жара усугубляет ситуацию, увеличивая нагрузку на сеть, пишет The New York Times.Как отмечается, в Киеве уже введены массовые отключения электричества на десять часов в день. Жители столицы используют кондиционеры и газовые генераторы для охлаждения.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАтаки на энергетическую инфраструктуру Украины привели к снижению генерирующих мощностей. В этих условиях Киев ведет переговоры с ЕС о расширении импорта электроэнергии.Так, рассматривается возможность установки газовых турбин для рассредоточения энергосистемы.Но, несмотря на обещания правительства, жители скептически относятся к улучшению ситуации, отмечается в публикации.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.22 марта российское Минобороны заявляло о нанесении массированного удара ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. 30 марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по украинским объектам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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электроэнергия, украина