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Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией

Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией - 18.07.2024, ПРАЙМ

Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Евросоюзу восстановить дипломатические каналы с РФ, сохранив контакты с Украиной, об этом он написал в письме... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T20:04+0300

2024-07-18T20:04+0300

2024-07-18T20:04+0300

политика

венгрия

европа

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 18 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Евросоюзу восстановить дипломатические каналы с РФ, сохранив контакты с Украиной, об этом он написал в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам поездок в Россию, США, Китай и на Украину. Орбан в четверг опубликовал свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он состоит из 10 пунктов.5 июля Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал этот визит следующим этапом мирной миссии, начавшейся в Киеве 2 июля. В понедельник он побывал в Пекине, где выразил поддержку сотрудничеству ЕС и КНР. Затем он отправился в Вашингтон на саммит НАТО, где встретился с президентом Турции Эрдроганом. После этого он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.

https://1prime.ru/20240718/orban-850253490.html

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венгрия, европа, виктор орбан, украина