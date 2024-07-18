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Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией
Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией - 18.07.2024, ПРАЙМ
Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Евросоюзу восстановить дипломатические каналы с РФ, сохранив контакты с Украиной, об этом он написал в письме... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T20:04+0300
2024-07-18T20:04+0300
2024-07-18T20:04+0300
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БУДАПЕШТ, 18 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Евросоюзу восстановить дипломатические каналы с РФ, сохранив контакты с Украиной, об этом он написал в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам поездок в Россию, США, Китай и на Украину. Орбан в четверг опубликовал свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он состоит из 10 пунктов.5 июля Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал этот визит следующим этапом мирной миссии, начавшейся в Киеве 2 июля. В понедельник он побывал в Пекине, где выразил поддержку сотрудничеству ЕС и КНР. Затем он отправился в Вашингтон на саммит НАТО, где встретился с президентом Турции Эрдроганом. После этого он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.
https://1prime.ru/20240718/orban-850253490.html
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венгрия, европа, виктор орбан, украина
Политика, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, Виктор Орбан, УКРАИНА
Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией
Орбан предложил ЕС восстановить каналы с РФ при сохранении контактов с Украиной
БУДАПЕШТ, 18 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Евросоюзу восстановить дипломатические каналы с РФ, сохранив контакты с Украиной, об этом он написал в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам поездок в Россию, США, Китай и на Украину.
Орбан в четверг опубликовал свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он состоит из 10 пунктов.
5 июля Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал этот визит следующим этапом мирной миссии, начавшейся в Киеве 2 июля. В понедельник он побывал в Пекине, где выразил поддержку сотрудничеству ЕС и КНР. Затем он отправился в Вашингтон на саммит НАТО, где встретился с президентом Турции Эрдроганом. После этого он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.
Орбан опубликовал отчет председателю Евросовета о своей мирной миссии