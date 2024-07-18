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Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной

Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной - 18.07.2024, ПРАЙМ

Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказал Владимиру Зеленскому в просьбе сбивать российские ракеты в воздушном пространстве Украины, пишет Die Zeit. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T23:41+0300

2024-07-18T23:41+0300

2024-07-18T23:42+0300

политика

германия

украина

олаф шольц

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказал Владимиру Зеленскому в просьбе сбивать российские ракеты в воздушном пространстве Украины, пишет Die Zeit. На саммите Европейского политического сообщества в Лондоне Зеленский призвал сбивать ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины. Как это было с иранскими ракетами во время атаки на Израиль."Я вижу такой консенсус, что такие шаги не предусмотрены. У США тоже очень четкая позиция (по этому вопросу — прим. ред.)", — ответил Шольц на вопрос журналистов о просьбе Зеленского. Его слова приводит издание. Киев призывал западные страны сбивать над Украиной российские ракеты. Ранее агентство AFP со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, используя системы ПВО в Польше и Румынии.Ранее Reuters со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО вопрос о сбивании ракет над Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Украина должна сама обеспечивать защиту неба, не рассчитывая на силы третьих стран.

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германия, украина, олаф шольц, владимир зеленский