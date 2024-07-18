https://1prime.ru/20240718/ukraina-850256207.html
Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной
Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной - 18.07.2024, ПРАЙМ
Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказал Владимиру Зеленскому в просьбе сбивать российские ракеты в воздушном пространстве Украины, пишет Die Zeit. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T23:41+0300
2024-07-18T23:41+0300
2024-07-18T23:42+0300
политика
германия
украина
олаф шольц
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042609_0:206:2906:1841_1920x0_80_0_0_76654249e788212d08888200b94b7088.jpg
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказал Владимиру Зеленскому в просьбе сбивать российские ракеты в воздушном пространстве Украины, пишет Die Zeit. На саммите Европейского политического сообщества в Лондоне Зеленский призвал сбивать ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины. Как это было с иранскими ракетами во время атаки на Израиль."Я вижу такой консенсус, что такие шаги не предусмотрены. У США тоже очень четкая позиция (по этому вопросу — прим. ред.)", — ответил Шольц на вопрос журналистов о просьбе Зеленского. Его слова приводит издание. Киев призывал западные страны сбивать над Украиной российские ракеты. Ранее агентство AFP со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, используя системы ПВО в Польше и Румынии.Ранее Reuters со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО вопрос о сбивании ракет над Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Украина должна сама обеспечивать защиту неба, не рассчитывая на силы третьих стран.
https://1prime.ru/20240718/mask-850236211.html
германия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042609_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_264ce8f1a230afaf61d475c73d79133a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, украина, олаф шольц, владимир зеленский
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Олаф Шольц, Владимир Зеленский
Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной
Zeit: Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказал Владимиру Зеленскому в просьбе сбивать российские ракеты в воздушном пространстве Украины, пишет Die Zeit.
На саммите Европейского политического сообщества в Лондоне Зеленский призвал сбивать ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины. Как это было с иранскими ракетами во время атаки на Израиль.
"Я вижу такой консенсус, что такие шаги не предусмотрены. У США тоже очень четкая позиция (по этому вопросу — прим. ред.)", — ответил Шольц на вопрос журналистов о просьбе Зеленского. Его слова приводит издание.
Киев призывал западные страны сбивать над Украиной российские ракеты. Ранее агентство AFP со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, используя системы ПВО в Польше и Румынии.
"Что это такое". Маск резко обратился к Шольцу из-за Трампа
Ранее Reuters со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО вопрос о сбивании ракет над Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Украина должна сама обеспечивать защиту неба, не рассчитывая на силы третьих стран.