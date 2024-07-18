https://1prime.ru/20240718/uregulirovanie-850250344.html

Захарова оценила возможность урегулирования на Украине при Трампе и Вэнсе

Захарова оценила возможность урегулирования на Украине при Трампе и Вэнсе - 18.07.2024, ПРАЙМ

Захарова оценила возможность урегулирования на Украине при Трампе и Вэнсе

Необходимо разделять пердвыборную риторику и заявления действующих государственных деятелей при рассмотрении перспективы урегулирования конфликта на Украине в... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T17:26+0300

2024-07-18T17:26+0300

2024-07-18T17:26+0300

политика

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Необходимо разделять пердвыборную риторику и заявления действующих государственных деятелей при рассмотрении перспективы урегулирования конфликта на Украине в случае победы республиканцев на выборах в США. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Нужно отделять предвыборную риторику от заявлений действующих государственных деятелей, которые облечены соответствующими полномочиями. Это во-первых. Во-вторых, если говорить о том, можно ли урегулировать, получится или не получится, давайте тоже будем реалистами" — отметила дипломат.Захарова призвала быть реалистами и не преувеличивать возможности урегулирования конфликта. Она также напомнила, что администрация Трампа во время своего пребывания у власти не смогла реализовать свои амбициозные заявления об урегулировании на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20240717/vens-850202112.html

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