https://1prime.ru/20240718/velikobritaniya-850239293.html

Новое правительство витает в облаках: что ждет Британию

Новое правительство витает в облаках: что ждет Британию - 18.07.2024, ПРАЙМ

Новое правительство витает в облаках: что ждет Британию

Внешняя политика Соединенного Королевства остается подконтрольна Белому дому. Несмотря на отход от национальных интересов государства, новое правительство,... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T12:33+0300

2024-07-18T12:33+0300

2024-07-18T12:33+0300

политика

великобритания

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Внешняя политика Соединенного Королевства остается подконтрольна Белому дому. Несмотря на отход от национальных интересов государства, новое правительство, представленное членами лейбористской партии, не спешит менять политический курс, пишет RS.Концепцию политики лейбористов представил новый министр иностранных дел Дэвид Лэмми, подробно раскрыв приоритеты партии в своем эссе для журнала Foreign Relations. Главные тезисы посвящены упадку страны, ошибкам прошлого, новому партнерству и внешнеполитическим стремлениям. Новый министр отметил, что сформированный кабинет министров будет руководствоваться концепцией "прогрессивного реализма". Он также подчеркнул, что новое правительство не повторит ошибок Афганистана, Ирака и Ливии.Приверженность курсу США отражается в его рассуждениях о "порядке на основе правил" для Глобального Юга. Подобная риторика долгое время служит прикрытием для неограниченного господства США. Автор статьи отмечает, что заключения о политике в отношении Китая остаются туманными. “Вместо этого Соединенное Королевство должно принять более последовательную стратегию, которая одновременно бросает Пекину вызов, конкурирует и сотрудничает с ним — по обстоятельствам”, - пишет министр.Особое внимание Лэмми уделяет конфликту на Украине: “Прежде всего, Великобритания должна продолжать поддерживать Украину. Будущее европейской безопасности зависит от исхода конфликта, и британское правительство должно развеять малейшие сомнения Кремля в том, что оно будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется для достижения победы. И как только Украина победит, Великобритании предстоит сыграть ведущую роль в обеспечении ей места в НАТО”.Возвращаясь к признанному министром относительному упадку Великобритании, автор отмечает, что для достижения поставленной цели правительство будет вынуждено провести полную реорганизацию военной промышленности, а также перебросить существенную часть военных сил на материк на случай открытого конфликта Запада с Россией.Идеология Дональда Трампа и его администрации, однако, далека от взглядов лейбористов, отмечает автор статьи. В случае его победы на близящихся выборах есть большая вероятность полной смены политического курса США и, как следствие, серьезных расхождений в отношениях двух государств.Полный текст читайте на ИноСМИ.

https://1prime.ru/20240709/frantsiya-849957472.html

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великобритания, сша, китай, дональд трамп