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"Больше никакой халявы": американцам пообещали США без войн при Трампе
"Больше никакой халявы": американцам пообещали США без войн при Трампе - 18.07.2024, ПРАЙМ
"Больше никакой халявы": американцам пообещали США без войн при Трампе
Соединенные Штаты в случае победы на выборах Дональда Трампа не станут применять военную силу без нужды и платить за союзников, не выполняющих финансовые... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T08:09+0300
2024-07-18T08:09+0300
2024-07-18T09:38+0300
сша
дональд трамп
джей ди вэнс
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МИЛУОКИ (США), 18 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в случае победы на выборах Дональда Трампа не станут применять военную силу без нужды и платить за союзников, не выполняющих финансовые обязательства в области безопасности, заявил кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс. "Вместе мы будем посылать наших детей на войну только, когда должны... Если мы ударим, мы ударим жестко", - сказал он на национальном съезде Республиканской партии. По его словам, нужно убедиться, что союзники разделяют "груз ответственности за безопасность"."Больше никакой халявы тем, кто предал щедрость американских налогоплательщиков", - сказал политик.
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сша, дональд трамп, джей ди вэнс
США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
"Больше никакой халявы": американцам пообещали США без войн при Трампе
Кандидат в вице-президенты Вэнс: США при Трампе не будут воевать без нужды
МИЛУОКИ (США), 18 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в случае победы на выборах Дональда Трампа не станут применять военную силу без нужды и платить за союзников, не выполняющих финансовые обязательства в области безопасности, заявил кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс.
"Вместе мы будем посылать наших детей на войну только, когда должны... Если мы ударим, мы ударим жестко", - сказал он на национальном съезде Республиканской партии.
По его словам, нужно убедиться, что союзники разделяют "груз ответственности за безопасность".
"Больше никакой халявы тем, кто предал щедрость американских налогоплательщиков", - сказал политик.
СМИ напомнили, что Вэнс думает о Путине