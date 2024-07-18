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"Больше никакой халявы": американцам пообещали США без войн при Трампе

"Больше никакой халявы": американцам пообещали США без войн при Трампе - 18.07.2024, ПРАЙМ

"Больше никакой халявы": американцам пообещали США без войн при Трампе

Соединенные Штаты в случае победы на выборах Дональда Трампа не станут применять военную силу без нужды и платить за союзников, не выполняющих финансовые... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T08:09+0300

2024-07-18T08:09+0300

2024-07-18T09:38+0300

сша

дональд трамп

джей ди вэнс

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МИЛУОКИ (США), 18 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в случае победы на выборах Дональда Трампа не станут применять военную силу без нужды и платить за союзников, не выполняющих финансовые обязательства в области безопасности, заявил кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс. "Вместе мы будем посылать наших детей на войну только, когда должны... Если мы ударим, мы ударим жестко", - сказал он на национальном съезде Республиканской партии. По его словам, нужно убедиться, что союзники разделяют "груз ответственности за безопасность"."Больше никакой халявы тем, кто предал щедрость американских налогоплательщиков", - сказал политик.

https://1prime.ru/20240717/vens-850202112.html

сша

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сша, дональд трамп, джей ди вэнс