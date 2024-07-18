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Рябков рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ФРГ
Рябков рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ФРГ - 18.07.2024, ПРАЙМ
Рябков рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ФРГ
Россия не исключает никаких вариантов при разработке ответа на размещение американских ракет в ФРГ. Об этом сообщил заминистра иностранных дел страны Сергей... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T12:48+0300
2024-07-18T12:48+0300
2024-07-18T12:48+0300
вооружения
россия
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сергей рябков
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия не исключает никаких вариантов при разработке ответа на размещение американских ракет в ФРГ. Об этом сообщил заминистра иностранных дел страны Сергей Рябков."В этой ситуации, принимая в расчет совокупность стран, входящих в НАТО, мы должны калибровать свои ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдержек, скажем так, с точки зрения того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать. То есть, максимально широкая опциональность", — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.Он также заметил, что полное разрушение договоренностей по контролю над вооружениями произошло из-за ФРГ и США, стоящих во главе НАТО. Он подчеркнул, что ответ Мрсквы должен быть выверенным и не должен быть ограничен внутренними факторами, и добавил, что это способ наиболее эффективно реагировать на изменяющиеся вызовы.Рябков подчеркнул, что Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности по всему периметру границ.
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россия, сша, сергей рябков
Вооружения, РОССИЯ, США, Сергей Рябков
Рябков рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ФРГ
Рябков: у РФ много опций для ответа, никакие варианты нельзя исключить
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия не исключает никаких вариантов при разработке ответа на размещение американских ракет в ФРГ. Об этом сообщил заминистра иностранных дел страны Сергей Рябков.
"В этой ситуации, принимая в расчет совокупность стран, входящих в НАТО, мы должны калибровать свои ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдержек, скажем так, с точки зрения того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать. То есть, максимально широкая опциональность", — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.
Он также заметил, что полное разрушение договоренностей по контролю над вооружениями произошло из-за ФРГ и США, стоящих во главе НАТО. Он подчеркнул, что ответ Мрсквы должен быть выверенным и не должен быть ограничен внутренними факторами, и добавил, что это способ наиболее эффективно реагировать на изменяющиеся вызовы.
Рябков подчеркнул, что Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности по всему периметру границ.
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