https://1prime.ru/20240718/vooruzheniya-850240129.html

Рябков рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ФРГ

Рябков рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ФРГ - 18.07.2024, ПРАЙМ

Рябков рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ФРГ

Россия не исключает никаких вариантов при разработке ответа на размещение американских ракет в ФРГ. Об этом сообщил заминистра иностранных дел страны Сергей... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T12:48+0300

2024-07-18T12:48+0300

2024-07-18T12:48+0300

вооружения

россия

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия не исключает никаких вариантов при разработке ответа на размещение американских ракет в ФРГ. Об этом сообщил заминистра иностранных дел страны Сергей Рябков."В этой ситуации, принимая в расчет совокупность стран, входящих в НАТО, мы должны калибровать свои ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдержек, скажем так, с точки зрения того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать. То есть, максимально широкая опциональность", — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.Он также заметил, что полное разрушение договоренностей по контролю над вооружениями произошло из-за ФРГ и США, стоящих во главе НАТО. Он подчеркнул, что ответ Мрсквы должен быть выверенным и не должен быть ограничен внутренними факторами, и добавил, что это способ наиболее эффективно реагировать на изменяющиеся вызовы.Рябков подчеркнул, что Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности по всему периметру границ.

https://1prime.ru/20240718/rakety-850239171.html

сша

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россия, сша, сергей рябков