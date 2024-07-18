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В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги
В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги - 18.07.2024, ПРАЙМ
В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги
Предприятие "Архбум тиссью групп", выпускающее туалетную бумагу Soffione, разработало первую в России смываемую втулку, говорится в сообщении на сайте компании. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T15:17+0300
2024-07-18T15:17+0300
2024-07-18T15:17+0300
экономика
россия
туалетная бумага
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Предприятие "Архбум тиссью групп", выпускающее туалетную бумагу Soffione, разработало первую в России смываемую втулку, говорится в сообщении на сайте компании."Втулка состоит из 100% беленой целлюлозы, не содержит вредных для окружающей среды компонентов, так как склеивается водорастворимым клеем, безопасным для окружающей среды. Ее полное растворение осуществляется в течение 7 секунд, что не создает рисков появления засоров канализационных труб", — отмечается в сообщении.Технология производства смываемой втулки была впервые разработана в нашей стране. Её создали совместно с испытательным центром кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного федерального университета имени М. В. Ломоносова.Отмечается, что туалетная бумага Soffione со смываемой втулкой уже поступила в продажу."Архбум тиссью групп" — это предприятие, которое занимается производством бумаги-основы и санитарно-гигиенических изделий. В настоящее время компания успешно торгует своей продукцией в России и странах СНГ под собственным брендом Soffione.
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ПРАЙМ
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россия, туалетная бумага
Экономика, РОССИЯ, туалетная бумага
В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги
В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ.
Предприятие "Архбум тиссью групп", выпускающее туалетную бумагу Soffione, разработало первую в России смываемую втулку, говорится в сообщении
на сайте компании.
"Втулка состоит из 100% беленой целлюлозы, не содержит вредных для окружающей среды компонентов, так как склеивается водорастворимым клеем, безопасным для окружающей среды. Ее полное растворение осуществляется в течение 7 секунд, что не создает рисков появления засоров канализационных труб", — отмечается в сообщении.
Технология производства смываемой втулки была впервые разработана в нашей стране. Её создали совместно с испытательным центром кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного федерального университета имени М. В. Ломоносова.
Отмечается, что туалетная бумага Soffione со смываемой втулкой уже поступила в продажу.
"Архбум тиссью групп" — это предприятие, которое занимается производством бумаги-основы и санитарно-гигиенических изделий. В настоящее время компания успешно торгует своей продукцией в России и странах СНГ под собственным брендом Soffione.