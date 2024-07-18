https://1prime.ru/20240718/vtulka-850244304.html

В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги

В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги - 18.07.2024, ПРАЙМ

В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги

Предприятие "Архбум тиссью групп", выпускающее туалетную бумагу Soffione, разработало первую в России смываемую втулку, говорится в сообщении на сайте компании. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T15:17+0300

2024-07-18T15:17+0300

2024-07-18T15:17+0300

экономика

россия

туалетная бумага

https://cdnn.1prime.ru/img/83769/94/837699476_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_d167bf43ddd2fec14191f64a33cfe768.jpg

МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Предприятие "Архбум тиссью групп", выпускающее туалетную бумагу Soffione, разработало первую в России смываемую втулку, говорится в сообщении на сайте компании."Втулка состоит из 100% беленой целлюлозы, не содержит вредных для окружающей среды компонентов, так как склеивается водорастворимым клеем, безопасным для окружающей среды. Ее полное растворение осуществляется в течение 7 секунд, что не создает рисков появления засоров канализационных труб", — отмечается в сообщении.Технология производства смываемой втулки была впервые разработана в нашей стране. Её создали совместно с испытательным центром кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного федерального университета имени М. В. Ломоносова.Отмечается, что туалетная бумага Soffione со смываемой втулкой уже поступила в продажу."Архбум тиссью групп" — это предприятие, которое занимается производством бумаги-основы и санитарно-гигиенических изделий. В настоящее время компания успешно торгует своей продукцией в России и странах СНГ под собственным брендом Soffione.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, туалетная бумага