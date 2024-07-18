https://1prime.ru/20240718/whatsapp-850248992.html
WhatsApp представит функцию перевода сообщений на другой язык
WhatsApp представит функцию перевода сообщений на другой язык - 18.07.2024, ПРАЙМ
WhatsApp представит функцию перевода сообщений на другой язык
WhatsApp в будущих обновлениях добавит функцию перевода сообщений в диалоге на другой язык, сообщает портал WABetaInfo. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T16:52+0300
2024-07-18T16:52+0300
2024-07-18T16:52+0300
whatsapp
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. WhatsApp в будущих обновлениях добавит функцию перевода сообщений в диалоге на другой язык, сообщает портал WABetaInfo. "Благодаря последнему бета-обновлению WhatsApp для Android 2.24.15.12… мы обнаружили, что WhatsApp работает над функцией автоматического перевода сообщений на другой язык", - говорится в сообщении портала. В одном из ближайших обновлений, как указывает портал, в мессенджере станет возможно переводить отдельные сообщения. Также можно будет выбрать автоматический перевод всех сообщений в чате, однако отмечается, что эта функция по-прежнему находится в разработке. После выбора языка пользователю необходимо будет скачать необходимый пакет файлов для перевода. На начальном этапе будут поддерживаться такие языки, как русский, английский, арабский, испанский, португальский и хинди, в будущих обновлениях этот список будет расширен. WhatsApp - приложение, принадлежащее компании Meta (запрещена в России как экстремистская), с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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whatsapp
WhatsApp представит функцию перевода сообщений на другой язык
WABetaInfo: WhatsApp представит функцию перевода сообщений на другой язык
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. WhatsApp в будущих обновлениях добавит функцию перевода сообщений в диалоге на другой язык, сообщает портал WABetaInfo.
"Благодаря последнему бета-обновлению WhatsApp для Android 2.24.15.12… мы обнаружили, что WhatsApp работает над функцией автоматического перевода сообщений на другой язык", - говорится в сообщении портала.
В одном из ближайших обновлений, как указывает портал, в мессенджере станет возможно переводить отдельные сообщения. Также можно будет выбрать автоматический перевод всех сообщений в чате, однако отмечается, что эта функция по-прежнему находится в разработке. После выбора языка пользователю необходимо будет скачать необходимый пакет файлов для перевода.
На начальном этапе будут поддерживаться такие языки, как русский, английский, арабский, испанский, португальский и хинди, в будущих обновлениях этот список будет расширен.
WhatsApp - приложение, принадлежащее компании Meta (запрещена в России как экстремистская), с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.