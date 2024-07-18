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Лучше доллара. В России набирают оборот новые валютные вклады

Лучше доллара. В России набирают оборот новые валютные вклады - 18.07.2024, ПРАЙМ

Лучше доллара. В России набирают оборот новые валютные вклады

Рынок валютных вкладов сдулся после объявления доллара и евро токсичными – ставки по ним близки к нулевым, а предложений мало. Но уже набирает оборот... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T02:02+0300

2024-07-18T02:02+0300

2024-07-18T02:02+0300

ставки по вкладам

валютные депозиты

эксклюзив

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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Рынок валютных вкладов сдулся после объявления доллара и евро токсичными – ставки по ним близки к нулевым, а предложений мало. Но уже набирает оборот альтернатива – вклады в юанях, по которым условия весьма впечатляют, рассказала агентству "Прайм" директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова."Российские банки повышают ставки по вкладам в юанях, придерживаясь общей тенденции в секторе вкладов и депозитов. Основной ориентир для них - это ключевая ставка Банка России, которая сейчас достигает 16% годовых. Есть вероятность, что на заседании 26 июля показатель будет повышен до 18% годовых", - говорит она.По сравнению со вкладами в долларах и евро юаневые предложения дают более привлекательную доходность – до 5-6% годовых. И ставки могут еще вырасти. Согласно данным Банка России, в I квартале 2024-го имелся локальный дефицит активов в юанях. При этом спрос на них кратно превышал предложение. На фоне роста запросов на кредиты в юанях банкам нужно привлекать фондирование у физлиц и юридических лиц. С этим тоже связан рост ставок по вкладам в юанях.Есть вероятность, что ставки по депозитам в юанях еще немного подрастут, считает Гондусова.Однако банки делают акцент на премиальных клиентах, так как именно эта категория может располагать нужной им ликвидностью в том количестве, которое необходимо. У премиальных клиентов на руках могут быть юани, так как ведется бизнес с Китаем, или есть потребность в размещении китайский валюты на привлекательных условиях. Именно им будут интересны новые предложения, делает вывод специалист.

https://1prime.ru/20240712/vklady-850026027.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставки по вкладам, валютные депозиты, эксклюзив