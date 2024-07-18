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Захарова заявила о подталкивании Молдавии к украинскому сценарию - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Захарова заявила о подталкивании Молдавии к украинскому сценарию
Захарова заявила о подталкивании Молдавии к украинскому сценарию - 18.07.2024, ПРАЙМ
Захарова заявила о подталкивании Молдавии к украинскому сценарию
США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию, передавая ей военную технику, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T16:00+0300
2024-07-18T16:00+0300
мария захарова
мид
молдавия
сша
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию, передавая ей военную технику, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Молдавское Минобороны ранее сообщало, что Вашингтон направит стране партию военной технили для тренировок и учений армии. По словам Захаровой, режим Майи Санду подталкивает страну к милитаризации."Это не открытие школ, не повышение благосостояния граждан Молдавии, это подталкивание Молдавии к реализации украинского сценария", - отметила она.По словам дипломата, обновленная национальная стратегия обороны Молдавии указывает, что действия России якобы создают угрозу безопасности и конституционному порядку страны. Кроме того, добавила Захарова, Кишинев вопреки воле народа скоро откажется от конституционного нейтралитета.
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мария захарова, мид, молдавия, сша
Мария Захарова, МИД, МОЛДАВИЯ, США
16:00 18.07.2024
 
Захарова заявила о подталкивании Молдавии к украинскому сценарию

Захарова: передача США военной техники Молдавии – подталкивание к украинскому сценарию

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Кубы С. Лаврова и Б. Р. Паррилья
Встреча глав МИД РФ и Кубы С. Лаврова и Б. Р. Паррилья - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию, передавая ей военную технику, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Молдавское Минобороны ранее сообщало, что Вашингтон направит стране партию военной технили для тренировок и учений армии. По словам Захаровой, режим Майи Санду подталкивает страну к милитаризации.
"Это не открытие школ, не повышение благосостояния граждан Молдавии, это подталкивание Молдавии к реализации украинского сценария", - отметила она.
По словам дипломата, обновленная национальная стратегия обороны Молдавии указывает, что действия России якобы создают угрозу безопасности и конституционному порядку страны. Кроме того, добавила Захарова, Кишинев вопреки воле народа скоро откажется от конституционного нейтралитета.
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Захарова объяснила блокировку немецкого журнала с ее интервью
16 июля, 16:33
 
Мария ЗахароваМИДМОЛДАВИЯСША
 
 
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