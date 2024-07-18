https://1prime.ru/20240718/zakharova-850246555.html

Захарова заявила о подталкивании Молдавии к украинскому сценарию

Захарова заявила о подталкивании Молдавии к украинскому сценарию - 18.07.2024, ПРАЙМ

Захарова заявила о подталкивании Молдавии к украинскому сценарию

США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию, передавая ей военную технику, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T16:00+0300

2024-07-18T16:00+0300

2024-07-18T16:00+0300

мария захарова

мид

молдавия

сша

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию, передавая ей военную технику, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Молдавское Минобороны ранее сообщало, что Вашингтон направит стране партию военной технили для тренировок и учений армии. По словам Захаровой, режим Майи Санду подталкивает страну к милитаризации."Это не открытие школ, не повышение благосостояния граждан Молдавии, это подталкивание Молдавии к реализации украинского сценария", - отметила она.По словам дипломата, обновленная национальная стратегия обороны Молдавии указывает, что действия России якобы создают угрозу безопасности и конституционному порядку страны. Кроме того, добавила Захарова, Кишинев вопреки воле народа скоро откажется от конституционного нейтралитета.

https://1prime.ru/20240716/zakharova-850181160.html

молдавия

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мария захарова, мид, молдавия, сша