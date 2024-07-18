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Довел Украину: Азаров обвинил Зеленского в утрате власти
Довел Украину: Азаров обвинил Зеленского в утрате власти - 18.07.2024, ПРАЙМ
Довел Украину: Азаров обвинил Зеленского в утрате власти
Владимир Зеленский довел Украину до полной утраты глобальной власти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T09:53+0300
2024-07-18T09:53+0300
2024-07-18T10:00+0300
политика
украина
владимир зеленский
николай азаров
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский довел Украину до полной утраты глобальной власти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.Азаров сообщил, что Украина приближается к кризису легитимности, так как срок полномочий украинского парламента истекает в конце августа. Тем не менее, одним вариантов продления полномочий парламента могло бы стать проведение новых выборов, но это сложно осуществить в условиях вооруженного конфликта.Ко всему прочему, срок полномочий Владимира Зеленского также истек в мае, однако президентские выборы на Украине были отменены из-за военного положения и мобилизации."Но проведение новых выборов в условиях вооруженного конфликта якобы технически невозможно. Зеленский сам себе поставил шах и мат, доведя Украину до состояния полного отсутствия глобальной власти", — заметил он.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что парламент и спикер Рады являются единственной легитимной властью на Украине.
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украина, владимир зеленский, николай азаров
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Николай Азаров
Довел Украину: Азаров обвинил Зеленского в утрате власти
Азаров: Зеленский довел Украину до полной утраты глобальной власти
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский довел Украину до полной утраты глобальной власти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил
бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Азаров сообщил, что Украина приближается к кризису легитимности, так как срок полномочий украинского парламента истекает в конце августа. Тем не менее, одним вариантов продления полномочий парламента могло бы стать проведение новых выборов, но это сложно осуществить в условиях вооруженного конфликта.
Ко всему прочему, срок полномочий Владимира Зеленского также истек в мае, однако президентские выборы на Украине были отменены из-за военного положения и мобилизации.
"Но проведение новых выборов в условиях вооруженного конфликта якобы технически невозможно. Зеленский сам себе поставил шах и мат, доведя Украину до состояния полного отсутствия глобальной власти", — заметил он.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что парламент и спикер Рады являются единственной легитимной властью на Украине.
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