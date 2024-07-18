https://1prime.ru/20240718/zelenskiy-850245224.html
Зеленский разочарован. Теперь тем, что США не разрешают бить вглубь России
Зеленский разочарован. Теперь тем, что США не разрешают бить вглубь России - 18.07.2024, ПРАЙМ
Зеленский разочарован. Теперь тем, что США не разрешают бить вглубь России
Украине приходится бороться не только с Россией, но и с запутанной американской политикой, передает издание ABC News. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T15:28+0300
2024-07-18T15:28+0300
2024-07-18T15:28+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Украине приходится бороться не только с Россией, но и с запутанной американской политикой, передает издание ABC News.Украина продолжает борьбу с Россией на поле боя, но сталкивается с рядом трудностей. Российские силы получили преимущество из-за задержки в предоставлении военной помощи США, что позволяет им продвигаться по территории Украины, говорится в статье.Тем не менее, украинская армия постепенно пополняет свои ряды. Аналитики же отмечают, что Украина улучшила свои оборонительные сооружения. Ко всему прочему, страны НАТО предпринимают шаги для поддержки Украины в сфере безопасности и военной подготовки, включая поставку дополнительных ракет истребителям F-16."Несмотря на это, Зеленский разочарован. Он утверждает, что Украина не сможет выиграть, если США не снимут ограничений на удары по военным объектам на российской территории американским оружием", — заметили в материале.В издании подчеркнули, что с вероятным возвращением Дональда Трампа в Белый домЮ шансы Киева на поддержку сокращаются. Теперь приходится воевать на два фронта — с Россией на одном и с "зыбучими песками" американской политики на другом.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, сша, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
Зеленский разочарован. Теперь тем, что США не разрешают бить вглубь России
ABC News: Зеленский испугался возможных политических перемен в США
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ.
Украине приходится бороться не только с Россией, но и с запутанной американской политикой, передает
издание ABC News.
Украина продолжает борьбу с Россией на поле боя, но сталкивается с рядом трудностей. Российские силы получили преимущество из-за задержки в предоставлении военной помощи США, что позволяет им продвигаться по территории Украины, говорится в статье.
Тем не менее, украинская армия постепенно пополняет свои ряды. Аналитики же отмечают, что Украина улучшила свои оборонительные сооружения. Ко всему прочему, страны НАТО предпринимают шаги для поддержки Украины в сфере безопасности и военной подготовки, включая поставку дополнительных ракет истребителям F-16.
"Несмотря на это, Зеленский разочарован. Он утверждает, что Украина не сможет выиграть, если США не снимут ограничений на удары по военным объектам на российской территории американским оружием", — заметили в материале.
В издании подчеркнули, что с вероятным возвращением Дональда Трампа в Белый домЮ шансы Киева на поддержку сокращаются. Теперь приходится воевать на два фронта — с Россией на одном и с "зыбучими песками" американской политики на другом.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Довел Украину: Азаров обвинил Зеленского в утрате власти