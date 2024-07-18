Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский разочарован. Теперь тем, что США не разрешают бить вглубь России - 18.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240718/zelenskiy-850245224.html
Зеленский разочарован. Теперь тем, что США не разрешают бить вглубь России
Зеленский разочарован. Теперь тем, что США не разрешают бить вглубь России - 18.07.2024, ПРАЙМ
Зеленский разочарован. Теперь тем, что США не разрешают бить вглубь России
Украине приходится бороться не только с Россией, но и с запутанной американской политикой, передает издание ABC News. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T15:28+0300
2024-07-18T15:28+0300
политика
украина
сша
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/08/841240829_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_912ea37816774f8c4eaa7d9f9ac58f61.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Украине приходится бороться не только с Россией, но и с запутанной американской политикой, передает издание ABC News.Украина продолжает борьбу с Россией на поле боя, но сталкивается с рядом трудностей. Российские силы получили преимущество из-за задержки в предоставлении военной помощи США, что позволяет им продвигаться по территории Украины, говорится в статье.Тем не менее, украинская армия постепенно пополняет свои ряды. Аналитики же отмечают, что Украина улучшила свои оборонительные сооружения. Ко всему прочему, страны НАТО предпринимают шаги для поддержки Украины в сфере безопасности и военной подготовки, включая поставку дополнительных ракет истребителям F-16."Несмотря на это, Зеленский разочарован. Он утверждает, что Украина не сможет выиграть, если США не снимут ограничений на удары по военным объектам на российской территории американским оружием", — заметили в материале.В издании подчеркнули, что с вероятным возвращением Дональда Трампа в Белый домЮ шансы Киева на поддержку сокращаются. Теперь приходится воевать на два фронта — с Россией на одном и с "зыбучими песками" американской политики на другом.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240718/zelenskiy-850230057.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/08/841240829_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_052afe51bc91ce934604b559379b32f5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
15:28 18.07.2024
 
Зеленский разочарован. Теперь тем, что США не разрешают бить вглубь России

ABC News: Зеленский испугался возможных политических перемен в США

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Украине приходится бороться не только с Россией, но и с запутанной американской политикой, передает издание ABC News.
Украина продолжает борьбу с Россией на поле боя, но сталкивается с рядом трудностей. Российские силы получили преимущество из-за задержки в предоставлении военной помощи США, что позволяет им продвигаться по территории Украины, говорится в статье.
Тем не менее, украинская армия постепенно пополняет свои ряды. Аналитики же отмечают, что Украина улучшила свои оборонительные сооружения. Ко всему прочему, страны НАТО предпринимают шаги для поддержки Украины в сфере безопасности и военной подготовки, включая поставку дополнительных ракет истребителям F-16.
"Несмотря на это, Зеленский разочарован. Он утверждает, что Украина не сможет выиграть, если США не снимут ограничений на удары по военным объектам на российской территории американским оружием", — заметили в материале.
В издании подчеркнули, что с вероятным возвращением Дональда Трампа в Белый домЮ шансы Киева на поддержку сокращаются. Теперь приходится воевать на два фронта — с Россией на одном и с "зыбучими песками" американской политики на другом.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
78-я сессия Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
Довел Украину: Азаров обвинил Зеленского в утрате власти
09:53
 
ПолитикаУКРАИНАСШАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала