https://1prime.ru/20240718/zelenskiy-850245224.html

Зеленский разочарован. Теперь тем, что США не разрешают бить вглубь России

Зеленский разочарован. Теперь тем, что США не разрешают бить вглубь России - 18.07.2024, ПРАЙМ

Зеленский разочарован. Теперь тем, что США не разрешают бить вглубь России

Украине приходится бороться не только с Россией, но и с запутанной американской политикой, передает издание ABC News. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T15:28+0300

2024-07-18T15:28+0300

2024-07-18T15:28+0300

политика

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Украине приходится бороться не только с Россией, но и с запутанной американской политикой, передает издание ABC News.Украина продолжает борьбу с Россией на поле боя, но сталкивается с рядом трудностей. Российские силы получили преимущество из-за задержки в предоставлении военной помощи США, что позволяет им продвигаться по территории Украины, говорится в статье.Тем не менее, украинская армия постепенно пополняет свои ряды. Аналитики же отмечают, что Украина улучшила свои оборонительные сооружения. Ко всему прочему, страны НАТО предпринимают шаги для поддержки Украины в сфере безопасности и военной подготовки, включая поставку дополнительных ракет истребителям F-16."Несмотря на это, Зеленский разочарован. Он утверждает, что Украина не сможет выиграть, если США не снимут ограничений на удары по военным объектам на российской территории американским оружием", — заметили в материале.В издании подчеркнули, что с вероятным возвращением Дональда Трампа в Белый домЮ шансы Киева на поддержку сокращаются. Теперь приходится воевать на два фронта — с Россией на одном и с "зыбучими песками" американской политики на другом.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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украина, сша, владимир зеленский