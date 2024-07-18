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"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский - 18.07.2024, ПРАЙМ
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"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский
"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский - 18.07.2024, ПРАЙМ
"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский
Владимир Зеленский довел Украину до критического состояния, денег нет, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T17:48+0300
2024-07-18T17:48+0300
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский довел Украину до критического состояния, денег нет, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал в своем ТГ-канале, что Украина из-за Зеленского полностью утратила глобальную власть."Полный обвал уже, все уже, то есть они (Зеленский и его партия. — Прим. ред) уже использовали все возможные формы ограбления и удержания своей власти. Денег уже никаких нет, и Запад уже не дает. &lt;…&gt; Ситуация ухудшается на глазах", - сказал Соскин.Он пояснил, что украинский бюджет опустошили, девальвация не спасает, а деньги с населения собрать врядли удастся. По словам эксперта, на фоне жары началась засуха, сельскохозяйственной продукции не будет, свеа тоже нет."Все идет к полному развалу. Ну, так что готовьтесь", - заключил Соскин.
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владимир зеленский, украина
Владимир Зеленский, УКРАИНА
17:48 18.07.2024
 
"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский

Соскин: Зеленский довел страну до полного обвала

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский довел Украину до критического состояния, денег нет, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал в своем ТГ-канале, что Украина из-за Зеленского полностью утратила глобальную власть.
"Полный обвал уже, все уже, то есть они (Зеленский и его партия. — Прим. ред) уже использовали все возможные формы ограбления и удержания своей власти. Денег уже никаких нет, и Запад уже не дает. <…> Ситуация ухудшается на глазах", - сказал Соскин.
Он пояснил, что украинский бюджет опустошили, девальвация не спасает, а деньги с населения собрать врядли удастся. По словам эксперта, на фоне жары началась засуха, сельскохозяйственной продукции не будет, свеа тоже нет.
"Все идет к полному развалу. Ну, так что готовьтесь", - заключил Соскин.
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
16:39
 
Владимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
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