https://1prime.ru/20240718/zelenskiy-850251465.html

"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский

"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский - 18.07.2024, ПРАЙМ

"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский

Владимир Зеленский довел Украину до критического состояния, денег нет, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T17:48+0300

2024-07-18T17:48+0300

2024-07-18T17:48+0300

владимир зеленский

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_90c01898be0631d23541c507156b4b8b.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский довел Украину до критического состояния, денег нет, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал в своем ТГ-канале, что Украина из-за Зеленского полностью утратила глобальную власть."Полный обвал уже, все уже, то есть они (Зеленский и его партия. — Прим. ред) уже использовали все возможные формы ограбления и удержания своей власти. Денег уже никаких нет, и Запад уже не дает. <…> Ситуация ухудшается на глазах", - сказал Соскин.Он пояснил, что украинский бюджет опустошили, девальвация не спасает, а деньги с населения собрать врядли удастся. По словам эксперта, на фоне жары началась засуха, сельскохозяйственной продукции не будет, свеа тоже нет."Все идет к полному развалу. Ну, так что готовьтесь", - заключил Соскин.

https://1prime.ru/20240718/syrskiy-850248287.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, украина