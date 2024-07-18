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Суточный 60-летний температурный рекорд по жаре побит в Краснодаре - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Суточный 60-летний температурный рекорд по жаре побит в Краснодаре
Суточный 60-летний температурный рекорд по жаре побит в Краснодаре - 18.07.2024, ПРАЙМ
Суточный 60-летний температурный рекорд по жаре побит в Краснодаре
В Краснодаре третий день подряд устанавливается суточный температурный рекорд — в четверг столбик термометра поднялся до плюс 38,7 градуса и побил рекорд 1962... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T22:23+0300
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россия
энергетика рф
жара
аномальная жара
краснодар
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КРАСНОДАР, 18 июл — ПРАЙМ. В Краснодаре третий день подряд устанавливается суточный температурный рекорд — в четверг столбик термометра поднялся до плюс 38,7 градуса и побил рекорд 1962 года, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "Третий день подряд в Краснодаре обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для конкретного дня. 18 июля 1962 года было зафиксировано плюс 38,4 градуса, 18 июля 2024 года было зафиксировано плюс 38,7 градуса", — говорится в сообщении.Ряд регионов России в последние недели столкнулся с экстремально жаркой погодой. В связи с высокой нагрузкой на энергообъекты в некоторых субъектах, в частности, на юге вводились временные ограничения на потребления электроэнергии.
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россия, энергетика рф, жара, аномальная жара, краснодар
РОССИЯ, энергетика РФ, жара, Аномальная жара, КРАСНОДАР
22:23 18.07.2024
 
Суточный 60-летний температурный рекорд по жаре побит в Краснодаре

Суточный 60-летний температурный рекорд по жаре побит в Краснодаре

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРегионы России. Краснодарский край
Регионы России. Краснодарский край - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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КРАСНОДАР, 18 июл — ПРАЙМ. В Краснодаре третий день подряд устанавливается суточный температурный рекорд — в четверг столбик термометра поднялся до плюс 38,7 градуса и побил рекорд 1962 года, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"Третий день подряд в Краснодаре обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для конкретного дня. 18 июля 1962 года было зафиксировано плюс 38,4 градуса, 18 июля 2024 года было зафиксировано плюс 38,7 градуса", — говорится в сообщении.
Ряд регионов России в последние недели столкнулся с экстремально жаркой погодой. В связи с высокой нагрузкой на энергообъекты в некоторых субъектах, в частности, на юге вводились временные ограничения на потребления электроэнергии.
 
РОССИЯэнергетика РФжараАномальная жараКРАСНОДАР
 
 
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