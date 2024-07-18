https://1prime.ru/20240718/zoloto-850243543.html

Мосбиржа начнет расчет и публикацию фиксинга на золото

Мосбиржа начнет расчет и публикацию фиксинга на золото - 18.07.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа начнет расчет и публикацию фиксинга на золото

Московская биржа с 5 августа начинает расчет и публикацию нового индикатора рынка драгоценных металлов – фиксинга аффинированного золота, говорится в сообщении... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T14:41+0300

2024-07-18T14:41+0300

2024-07-18T14:41+0300

золото

мосбиржа

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 5 августа начинает расчет и публикацию нового индикатора рынка драгоценных металлов – фиксинга аффинированного золота, говорится в сообщении торговой площадки. "5 августа 2024 года Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индикатора рынка драгоценных металлов – фиксинга аффинированного золота (код - GOLDFIXME), - отмечается в сообщении. Новый индикатор пополнит семейство фиксингов Московской биржи и будет способствовать дальнейшему развитию рынка фьючерсов и премиальных опционов на золото, сообщает биржа. Как поясняет торговая площадка, индикаторы рассчитываются ежедневно на основании заявок и сделок с аффинированным золотом на Московской бирже по состоянию на 12.30 мск. Данные индикаторы используются для определения общепризнанной единой цены финансового актива (валюты, драгметалла или др.). Администратор бенчмарка устанавливает фиксинг в течение определенного расчетного периода времени в соответствии с прозрачной и согласованной методологией и обнародует его по истечении расчетного периода, добавляет биржа.

https://1prime.ru/20240718/dragmetally-850237257.html

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золото, мосбиржа