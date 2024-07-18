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Мосбиржа начнет расчет и публикацию фиксинга на золото - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа начнет расчет и публикацию фиксинга на золото
Мосбиржа начнет расчет и публикацию фиксинга на золото - 18.07.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа начнет расчет и публикацию фиксинга на золото
Московская биржа с 5 августа начинает расчет и публикацию нового индикатора рынка драгоценных металлов – фиксинга аффинированного золота, говорится в сообщении... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T14:41+0300
2024-07-18T14:41+0300
золото
мосбиржа
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 5 августа начинает расчет и публикацию нового индикатора рынка драгоценных металлов – фиксинга аффинированного золота, говорится в сообщении торговой площадки. "5 августа 2024 года Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индикатора рынка драгоценных металлов – фиксинга аффинированного золота (код - GOLDFIXME), - отмечается в сообщении. Новый индикатор пополнит семейство фиксингов Московской биржи и будет способствовать дальнейшему развитию рынка фьючерсов и премиальных опционов на золото, сообщает биржа. Как поясняет торговая площадка, индикаторы рассчитываются ежедневно на основании заявок и сделок с аффинированным золотом на Московской бирже по состоянию на 12.30 мск. Данные индикаторы используются для определения общепризнанной единой цены финансового актива (валюты, драгметалла или др.). Администратор бенчмарка устанавливает фиксинг в течение определенного расчетного периода времени в соответствии с прозрачной и согласованной методологией и обнародует его по истечении расчетного периода, добавляет биржа.
https://1prime.ru/20240718/dragmetally-850237257.html
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золото, мосбиржа
золото, Мосбиржа
14:41 18.07.2024
 
Мосбиржа начнет расчет и публикацию фиксинга на золото

Мосбиржа с 5 августа начнет расчет и публикацию фиксинга на золото

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 5 августа начинает расчет и публикацию нового индикатора рынка драгоценных металлов – фиксинга аффинированного золота, говорится в сообщении торговой площадки.
"5 августа 2024 года Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индикатора рынка драгоценных металлов – фиксинга аффинированного золота (код - GOLDFIXME), - отмечается в сообщении.
Новый индикатор пополнит семейство фиксингов Московской биржи и будет способствовать дальнейшему развитию рынка фьючерсов и премиальных опционов на золото, сообщает биржа.
Как поясняет торговая площадка, индикаторы рассчитываются ежедневно на основании заявок и сделок с аффинированным золотом на Московской бирже по состоянию на 12.30 мск.
Данные индикаторы используются для определения общепризнанной единой цены финансового актива (валюты, драгметалла или др.). Администратор бенчмарка устанавливает фиксинг в течение определенного расчетного периода времени в соответствии с прозрачной и согласованной методологией и обнародует его по истечении расчетного периода, добавляет биржа.
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