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"Аэроэкспресс" в августе завершит работу между Киевским вокзалом и Внуково
"Аэроэкспресс" в августе завершит работу между Киевским вокзалом и Внуково - 19.07.2024, ПРАЙМ
"Аэроэкспресс" в августе завершит работу между Киевским вокзалом и Внуково
С 1 августа "Аэроэкспресс" завершит работу на маршруте между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", железнодорожными перевозками займется ЦППК, сообщается на | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T17:11+0300
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. С 1 августа "Аэроэкспресс" завершит работу на маршруте между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", железнодорожными перевозками займется ЦППК, сообщается на сайте оператора."С 1 августа "Аэроэкспресс" завершает оперирование на маршруте "Киевский вокзал – аэропорт "Внуково"", — говорится в сообщении.Сообщается, что железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково" сохранится, маршрут будет обслуживаться ЦППК. Пассажиры, которые приобрели билеты на "Аэроэкспресс" на маршрут в/из аэропорта "Внуково" на период с 1 августа, могут сдать билеты, заполнив форму обратной связи на сайте "Аэроэкспресса".
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Экономика, РОССИЯ, Аэроэкспресс, Внуково, вокзал, ЦППК
"Аэроэкспресс" в августе завершит работу между Киевским вокзалом и Внуково
"Аэроэкспресс" завершит работу на маршруте Киевский вокзал - "Внуково"
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ.
С 1 августа "Аэроэкспресс" завершит работу на маршруте между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", железнодорожными перевозками займется ЦППК, сообщается
на сайте оператора.
"С 1 августа "Аэроэкспресс" завершает оперирование на маршруте "Киевский вокзал – аэропорт "Внуково"", — говорится в сообщении.
Сообщается, что железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково" сохранится, маршрут будет обслуживаться ЦППК.
Пассажиры, которые приобрели билеты на "Аэроэкспресс" на маршрут в/из аэропорта "Внуково" на период с 1 августа, могут сдать билеты, заполнив форму обратной связи на сайте "Аэроэкспресса".