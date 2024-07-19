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"Аэроэкспресс" в августе завершит работу между Киевским вокзалом и Внуково - 19.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Аэроэкспресс" в августе завершит работу между Киевским вокзалом и Внуково
"Аэроэкспресс" в августе завершит работу между Киевским вокзалом и Внуково - 19.07.2024, ПРАЙМ
"Аэроэкспресс" в августе завершит работу между Киевским вокзалом и Внуково
С 1 августа "Аэроэкспресс" завершит работу на маршруте между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", железнодорожными перевозками займется ЦППК, сообщается на | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T17:11+0300
2024-07-19T17:52+0300
экономика
россия
аэроэкспресс
внуково
вокзал
цппк
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. С 1 августа "Аэроэкспресс" завершит работу на маршруте между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", железнодорожными перевозками займется ЦППК, сообщается на сайте оператора."С 1 августа "Аэроэкспресс" завершает оперирование на маршруте "Киевский вокзал – аэропорт "Внуково"", — говорится в сообщении.Сообщается, что железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково" сохранится, маршрут будет обслуживаться ЦППК. Пассажиры, которые приобрели билеты на "Аэроэкспресс" на маршрут в/из аэропорта "Внуково" на период с 1 августа, могут сдать билеты, заполнив форму обратной связи на сайте "Аэроэкспресса".
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россия, аэроэкспресс, внуково, вокзал, цппк
Экономика, РОССИЯ, Аэроэкспресс, Внуково, вокзал, ЦППК
17:11 19.07.2024 (обновлено: 17:52 19.07.2024)
 
"Аэроэкспресс" в августе завершит работу между Киевским вокзалом и Внуково

"Аэроэкспресс" завершит работу на маршруте Киевский вокзал - "Внуково"

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкАэроэкспресс
Аэроэкспресс - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. С 1 августа "Аэроэкспресс" завершит работу на маршруте между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", железнодорожными перевозками займется ЦППК, сообщается на сайте оператора.
"С 1 августа "Аэроэкспресс" завершает оперирование на маршруте "Киевский вокзал – аэропорт "Внуково"", — говорится в сообщении.
Сообщается, что железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково" сохранится, маршрут будет обслуживаться ЦППК.
Пассажиры, которые приобрели билеты на "Аэроэкспресс" на маршрут в/из аэропорта "Внуково" на период с 1 августа, могут сдать билеты, заполнив форму обратной связи на сайте "Аэроэкспресса".
 
ЭкономикаРОССИЯАэроэкспрессВнукововокзалЦППК
 
 
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