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"Аэроэкспресс" в августе завершит работу между Киевским вокзалом и Внуково

"Аэроэкспресс" в августе завершит работу между Киевским вокзалом и Внуково - 19.07.2024, ПРАЙМ

"Аэроэкспресс" в августе завершит работу между Киевским вокзалом и Внуково

С 1 августа "Аэроэкспресс" завершит работу на маршруте между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", железнодорожными перевозками займется ЦППК, сообщается на | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T17:11+0300

2024-07-19T17:11+0300

2024-07-19T17:52+0300

экономика

россия

аэроэкспресс

внуково

вокзал

цппк

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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. С 1 августа "Аэроэкспресс" завершит работу на маршруте между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", железнодорожными перевозками займется ЦППК, сообщается на сайте оператора."С 1 августа "Аэроэкспресс" завершает оперирование на маршруте "Киевский вокзал – аэропорт "Внуково"", — говорится в сообщении.Сообщается, что железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково" сохранится, маршрут будет обслуживаться ЦППК. Пассажиры, которые приобрели билеты на "Аэроэкспресс" на маршрут в/из аэропорта "Внуково" на период с 1 августа, могут сдать билеты, заполнив форму обратной связи на сайте "Аэроэкспресса".

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россия, аэроэкспресс, внуково, вокзал, цппк