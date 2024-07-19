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Аэропорт Берлина предупредил о возможных задержках при регистрации
Аэропорт Берлина предупредил о возможных задержках при регистрации - 19.07.2024, ПРАЙМ
Аэропорт Берлина предупредил о возможных задержках при регистрации
В пятницу, 19 июля, вероятны задержки при регистрации пассажиров, сообщает аэропорт Берлин-Бранденбург. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T10:37+0300
2024-07-19T10:37+0300
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аэропорт
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 19 июля, вероятны задержки при регистрации пассажиров, сообщает аэропорт Берлин-Бранденбург. В социальной сети X официального аккаунта аэропорта публикуется сообщение: "Информация для пассажиров: будут задержки при регистрации из-за технического сбоя".Незадолго до предупреждения о возможных сбоях оператор Aena передавал, что в аэропортах Испании зафиксированы "инциденты в компьютерной системе", в связи с чем велика вероятность задержек некоторых рейсов."Выполнение рейсов приостановлено до 10.00", - передает слова пресс-секретаря аэропорта немецкое издание Bild.
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германия, аэропорт, берлин, бранденбург, сбой
ГЕРМАНИЯ, аэропорт, Берлин, Бранденбург, сбой
Аэропорт Берлина предупредил о возможных задержках при регистрации
Аэропорт Берлин-Бранденбург: 19 июля вероятны задержки, полеты приостановлены до 10:00
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 19 июля, вероятны задержки при регистрации пассажиров, сообщает аэропорт Берлин-Бранденбург.
В социальной сети X официального аккаунта аэропорта публикуется сообщение: "Информация для пассажиров: будут задержки при регистрации из-за технического сбоя".
Незадолго до предупреждения о возможных сбоях оператор Aena передавал, что в аэропортах Испании зафиксированы "инциденты в компьютерной системе", в связи с чем велика вероятность задержек некоторых рейсов.
"Выполнение рейсов приостановлено до 10.00", - передает слова пресс-секретаря аэропорта немецкое издание Bild.