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Аэропорт Берлина предупредил о возможных задержках при регистрации

Аэропорт Берлина предупредил о возможных задержках при регистрации - 19.07.2024, ПРАЙМ

Аэропорт Берлина предупредил о возможных задержках при регистрации

В пятницу, 19 июля, вероятны задержки при регистрации пассажиров, сообщает аэропорт Берлин-Бранденбург. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T10:37+0300

2024-07-19T10:37+0300

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аэропорт

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 19 июля, вероятны задержки при регистрации пассажиров, сообщает аэропорт Берлин-Бранденбург. В социальной сети X официального аккаунта аэропорта публикуется сообщение: "Информация для пассажиров: будут задержки при регистрации из-за технического сбоя".Незадолго до предупреждения о возможных сбоях оператор Aena передавал, что в аэропортах Испании зафиксированы "инциденты в компьютерной системе", в связи с чем велика вероятность задержек некоторых рейсов."Выполнение рейсов приостановлено до 10.00", - передает слова пресс-секретаря аэропорта немецкое издание Bild.

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германия, аэропорт, берлин, бранденбург, сбой