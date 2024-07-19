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Сербский аэропорт "Никола Тесла" на фоне сбоя работает штатно
Сербский аэропорт "Никола Тесла" на фоне сбоя работает штатно - 19.07.2024, ПРАЙМ
Сербский аэропорт "Никола Тесла" на фоне сбоя работает штатно
Международный аэропорт Белграда "Никола Тесла" в пятницу работает в нормальном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T14:36+0300
2024-07-19T14:36+0300
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БЕЛГРАД, 19 июл – ПРАЙМ. Международный аэропорт Белграда "Никола Тесла" в пятницу работает в нормальном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Все системы аэропорта "Никола Тесла" в Белграде в настоящее время действуют в штатном режиме, авиасообщение происходит беспрепятственно", — заявили агентству в пресс-службе, указав на связь с аэропортами отправки и прибытия рейсов в других странах. В пресс-службе аэропорта отметили, что на фоне глобального сбоя остается вероятность отклонений от запланированного расписания полетов.В пятницу утром произошёл глобальный сбой в работе техники, работающей на базе Windows. Из-за этого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что сбой произошёл из-за обновления приложения кибербезопасности Falcon Sensor для Windows.
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Происшествия, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, аэропорт, сбой, массовый сбой
Сербский аэропорт "Никола Тесла" на фоне сбоя работает штатно
Сербский аэропорт Белграда "Никола Тесла" работает без перебоев
БЕЛГРАД, 19 июл – ПРАЙМ. Международный аэропорт Белграда "Никола Тесла" в пятницу работает в нормальном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Все системы аэропорта "Никола Тесла" в Белграде в настоящее время действуют в штатном режиме, авиасообщение происходит беспрепятственно", — заявили агентству в пресс-службе, указав на связь с аэропортами отправки и прибытия рейсов в других странах.
В пресс-службе аэропорта отметили, что на фоне глобального сбоя остается вероятность отклонений от запланированного расписания полетов.
Эксперт раскрыл влияние мирового IT-сбоя на энергетику стран
В пятницу утром произошёл глобальный сбой в работе техники, работающей на базе Windows. Из-за этого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что сбой произошёл из-за обновления приложения кибербезопасности Falcon Sensor для Windows.