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Сербский аэропорт "Никола Тесла" на фоне сбоя работает штатно

Сербский аэропорт "Никола Тесла" на фоне сбоя работает штатно - 19.07.2024, ПРАЙМ

Сербский аэропорт "Никола Тесла" на фоне сбоя работает штатно

Международный аэропорт Белграда "Никола Тесла" в пятницу работает в нормальном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T14:36+0300

2024-07-19T14:36+0300

2024-07-19T14:37+0300

происшествия

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белград

аэропорт

сбой

массовый сбой

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БЕЛГРАД, 19 июл – ПРАЙМ. Международный аэропорт Белграда "Никола Тесла" в пятницу работает в нормальном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Все системы аэропорта "Никола Тесла" в Белграде в настоящее время действуют в штатном режиме, авиасообщение происходит беспрепятственно", — заявили агентству в пресс-службе, указав на связь с аэропортами отправки и прибытия рейсов в других странах. В пресс-службе аэропорта отметили, что на фоне глобального сбоя остается вероятность отклонений от запланированного расписания полетов.В пятницу утром произошёл глобальный сбой в работе техники, работающей на базе Windows. Из-за этого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что сбой произошёл из-за обновления приложения кибербезопасности Falcon Sensor для Windows.

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сербия, белград, аэропорт, сбой, массовый сбой