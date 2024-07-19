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Эрдоган откроет 10 августа ближайший к АЭС "Аккую" новый аэропорт

Эрдоган откроет 10 августа ближайший к АЭС "Аккую" новый аэропорт - 19.07.2024, ПРАЙМ

Эрдоган откроет 10 августа ближайший к АЭС "Аккую" новый аэропорт

Открытие строящегося у турецкого города Мерсин аэропорта Чукурова запланировано на 10 августа, сообщил в пятницу министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T22:33+0300

2024-07-19T22:33+0300

2024-07-19T22:33+0300

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СТАМБУЛ, 19 июл – ПРАЙМ. Открытие строящегося у турецкого города Мерсин аэропорта Чукурова запланировано на 10 августа, сообщил в пятницу министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу. Тестовые полеты из воздушной гавани стартовали в мае 2023 года. Власти ранее сообщали, что аэропорт площадью 110 тысяч квадратных метров и общей территорией в 8 миллионов квадратных метров станет одним из крупнейших в Турции, он рассчитан на 12 миллионов пассажиров в год. Предполагается, что аэропорт, в том числе за счет грузовых перевозок, станет воротами из Турции в страны Ближнего Востока, также он поможет повысить привлекательность региона для туристов. "Аэропорт Чукурова будет введен в эксплуатацию 10 августа, в церемонии примет участие президент Реджеп Тайип Эрдоган", — сообщил Уралоглу в эфире телеканала NTV. Он отметил, что аэропорт Аданы более не удовлетворяет потребностям региона, не справляясь с нагрузкой и усиливая загрязнение воздуха в городе. Новая воздушная гавань оборудована двумя ВПП длиной в 3,5 километра каждая и 40 гейтами. Аэропорт Чукурова расположен на полпути между городами-миллионниками Мерсин и Адана, на данный момент жители Мерсина вынуждены пользоваться услугами аэропорта Аданы в 85 километрах от города. Также воздушная гавань может улучшить транспортное сообщение со средиземноморскими курортами Мерсина и строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую".

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