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Минцифры продлило аккредитацию более 18 тысяч IT-компаний
Минцифры продлило аккредитацию более 18 тысяч IT-компаний - 19.07.2024, ПРАЙМ
Минцифры продлило аккредитацию более 18 тысяч IT-компаний
Минцифры России продлило аккредитацию более чем 18 тысячам IT-компаний, из них более 13 тысяч получают налоговые льготы, сообщило министерство. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T18:03+0300
2024-07-19T18:03+0300
2024-07-19T18:03+0300
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аккредитация
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Минцифры России продлило аккредитацию более чем 18 тысячам IT-компаний, из них более 13 тысяч получают налоговые льготы, сообщило министерство. "Минцифры продлило аккредитацию более 18 тысячам IT-компаний: более 13 тысяч IT-компаний, получающих налоговые льготы; более пяти тысяч организаций, которые предоставили данные по доле IT-доходов, уровню зарплаты и информации об IT-деятельности на сайте компании", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что примерно две тысячи IT-компаний не обратились за подтверждением аккредитации или не соответствовали установленным критериям и теперь не входят в число аккредитованных.Министерство цифрового развития напомнило, что при подаче заявлений средняя заработная плата в компании за второй квартал должна быть выше, чем средняя заработная плата по России за первый квартал 2024 года, или средней заработной платы по региону.
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россия, минцифры, аккредитация, it-компании
Политика, РОССИЯ, Минцифры, аккредитация, IT-компании
Минцифры продлило аккредитацию более 18 тысяч IT-компаний
Минцифры РФ продлило аккредитацию более 18 тысяч IT-компаний
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Минцифры России продлило аккредитацию более чем 18 тысячам IT-компаний, из них более 13 тысяч получают налоговые льготы, сообщило министерство.
"Минцифры продлило аккредитацию более 18 тысячам IT-компаний: более 13 тысяч IT-компаний, получающих налоговые льготы; более пяти тысяч организаций, которые предоставили данные по доле IT-доходов, уровню зарплаты и информации об IT-деятельности на сайте компании", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что примерно две тысячи IT-компаний не обратились за подтверждением аккредитации или не соответствовали установленным критериям и теперь не входят в число аккредитованных.
Министерство цифрового развития напомнило, что при подаче заявлений средняя заработная плата в компании за второй квартал должна быть выше, чем средняя заработная плата по России за первый квартал 2024 года, или средней заработной платы по региону.
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