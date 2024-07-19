https://1prime.ru/20240719/akkreditatsiya-850285692.html

Минцифры продлило аккредитацию более 18 тысяч IT-компаний

Минцифры продлило аккредитацию более 18 тысяч IT-компаний - 19.07.2024, ПРАЙМ

Минцифры продлило аккредитацию более 18 тысяч IT-компаний

Минцифры России продлило аккредитацию более чем 18 тысячам IT-компаний, из них более 13 тысяч получают налоговые льготы, сообщило министерство. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T18:03+0300

2024-07-19T18:03+0300

2024-07-19T18:03+0300

политика

россия

минцифры

аккредитация

it-компании

https://cdnn.1prime.ru/img/83879/33/838793332_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_292455d3e4919f51922e7b2e4c9ae1eb.jpg

МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Минцифры России продлило аккредитацию более чем 18 тысячам IT-компаний, из них более 13 тысяч получают налоговые льготы, сообщило министерство. "Минцифры продлило аккредитацию более 18 тысячам IT-компаний: более 13 тысяч IT-компаний, получающих налоговые льготы; более пяти тысяч организаций, которые предоставили данные по доле IT-доходов, уровню зарплаты и информации об IT-деятельности на сайте компании", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что примерно две тысячи IT-компаний не обратились за подтверждением аккредитации или не соответствовали установленным критериям и теперь не входят в число аккредитованных.Министерство цифрового развития напомнило, что при подаче заявлений средняя заработная плата в компании за второй квартал должна быть выше, чем средняя заработная плата по России за первый квартал 2024 года, или средней заработной платы по региону.

https://1prime.ru/20240719/importozameschenie-850263636.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минцифры, аккредитация, it-компании