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Euroclear впервые переведет доходы от активов РФ для Украины

Euroclear впервые переведет доходы от активов РФ для Украины - 19.07.2024, ПРАЙМ

Euroclear впервые переведет доходы от активов РФ для Украины

Депозитарий Euroclear переведет в июле в так называемый фонд ЕС для Украины порядка 1,55 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов, сообщили в... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T13:31+0300

2024-07-19T13:31+0300

2024-07-19T13:42+0300

замороженные российские активы

euroclear

украина

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Депозитарий Euroclear переведет в июле в так называемый фонд ЕС для Украины порядка 1,55 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов, сообщили в организации.Там указали, что депозитарий также дополнительно уплатит с этих доходов в казну Бельгии 836 миллионов евро корпоративных налогов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"В июле 2024 года Euroclear осуществит первый платеж в размере 1,55 млрд евро в Европейский фонд для Украины в соответствии с недавним вступлением в силу постановления ЕС о непредвиденных доходах. Euroclear также к этому уплатит с прибыли, полученной в первой половине 2024 года и связанной с российским активами, 836 миллионов евро бельгийскому государству", - указывается в заявлении компании.Там также признали, что из всех процентных поступлений депозитария в размере 4 миллиардов евро в первой половине 2024 года 3,4 миллиарда поступили от замороженных российских активов."Санкции против России продолжают оказывать значительное влияние на поступления Euroclear. 3,4 миллиарда из 4 миллиардов евро процентных поступлений в первой половине 2024 года были получены в связи с попавшими под санкции активами России", - отмечается в документе.Euroclear добавил, что получил в последнее время ряд неблагоприятных для себя решений судов, где оспаривались санкции ЕС против активов РФ, считает их влияние на организацию пока "неопределенным"."Различные стороны в России оспаривают применение санкций, в настоящее время идет значительное число разбирательств, в подавляющем большинстве случаев, в российских судах. Последствия таких исков для Euroclear пока остается неопределенным, Euroclear получила ряд неблагоприятных решений с учетом того, что Россия не признает международные санкции. Euroclear продолжит защищаться от судебных исков", - указали в организации.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.Совет ЕС 21 мая утвердил решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на военную помощь Украине. В соответствии с решением, 90% прибыли от российских активов, которая будет перечисляться депозитариями в бюджет ЕС дважды в год, будет направляться в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине, еще 10% - на финансируемые из бюджета ЕС европейские программы по восстановлению Украины. Депозитарии также смогут оставлять себе 10% от всей получаемой от российских денег прибыли для управления собственными потенциальными рисками.Первый пересмотр целей, на которые будут направляться российские доходы от активов состоится до 1 января 2025 года".Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

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замороженные российские активы, euroclear, украина