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Минфин предложил перенести маркировку импортного алкоголя в Россию - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Минфин предложил перенести маркировку импортного алкоголя в Россию
Минфин предложил перенести маркировку импортного алкоголя в Россию - 19.07.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил перенести маркировку импортного алкоголя в Россию
Минфин предлагает полностью перенести маркировку импортного алкоголя на территорию РФ, маркировка в таком формате на постоянной основе начнется с марта 2026... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T10:29+0300
2024-07-19T10:29+0300
минфин рф
алкоголь
маркировка
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Минфин предлагает полностью перенести маркировку импортного алкоголя на территорию РФ, маркировка в таком формате на постоянной основе начнется с марта 2026 года, что обеспечит постепенный перенос ее на территорию страны, сообщается на сайте министерства. Правительство РФ утвердило в мае продление эксперимента по маркировке импортного алкоголя на территории РФ еще на 2 года - до 31 мая 2026 года. Сейчас в нем участвуют 11 регионов. "Опубликован законопроект, предусматривающий полный перенос маркировки импортной алкогольной продукции федеральными специальными марками на территорию Российской Федерации", - говорится на сайте. "Сейчас маркировка алкоголя федеральными специальными марками должна быть осуществлена до ввоза такой продукции в Россию. При этом с 2021 года в Москве и Санкт-Петербурге, а также на территориях Калининградской, Ленинградской, Московской, Брянской, Владимирской, Смоленской, Псковской областей, в Республике Татарстан и Краснодарском крае проводится эксперимент по маркировке на территории России импортируемой алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада. Эксперимент продлится до 2026 года, а в данном законопроекте предусматривается, что с 1 марта 2026 года маркировка будет осуществляться только в России на постоянной основе. Это обеспечит постепенный перенос маркировки на территорию РФ", - указывается в сообщении. В Минфине отметили, что в настоящее время затраты импортеров на маркировку алкоголя связаны с оплатой услуг логистических компаний и маркировочных центров, находящихся за пределами страны. "Перенос маркировки на территорию России обеспечит независимость от услуг, оказываемых западными странами, а также позволит сосредоточить в стране финансовые ресурсы на оплату таких услуг. При этом перенос маркировки федеральными специальными марками импортируемой алкогольной продукции будет способствовать созданию новых инфраструктурных объектов и рабочих мест, формированию новых логистических маршрутов на территории России, а также модернизации и увеличению складских мощностей", - говорится на сайте.
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минфин рф, алкоголь, маркировка
Минфин РФ, алкоголь, маркировка
10:29 19.07.2024
 
Минфин предложил перенести маркировку импортного алкоголя в Россию

Минфин: маркировку импортного алкоголя могут полностью перенести в Россию

© fotolia.com / Alexandr SteblovskiyВиски
Виски - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© fotolia.com / Alexandr Steblovskiy
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Минфин предлагает полностью перенести маркировку импортного алкоголя на территорию РФ, маркировка в таком формате на постоянной основе начнется с марта 2026 года, что обеспечит постепенный перенос ее на территорию страны, сообщается на сайте министерства.
Правительство РФ утвердило в мае продление эксперимента по маркировке импортного алкоголя на территории РФ еще на 2 года - до 31 мая 2026 года. Сейчас в нем участвуют 11 регионов.
"Опубликован законопроект, предусматривающий полный перенос маркировки импортной алкогольной продукции федеральными специальными марками на территорию Российской Федерации", - говорится на сайте.
"Сейчас маркировка алкоголя федеральными специальными марками должна быть осуществлена до ввоза такой продукции в Россию. При этом с 2021 года в Москве и Санкт-Петербурге, а также на территориях Калининградской, Ленинградской, Московской, Брянской, Владимирской, Смоленской, Псковской областей, в Республике Татарстан и Краснодарском крае проводится эксперимент по маркировке на территории России импортируемой алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада. Эксперимент продлится до 2026 года, а в данном законопроекте предусматривается, что с 1 марта 2026 года маркировка будет осуществляться только в России на постоянной основе. Это обеспечит постепенный перенос маркировки на территорию РФ", - указывается в сообщении.
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В Минфине отметили, что в настоящее время затраты импортеров на маркировку алкоголя связаны с оплатой услуг логистических компаний и маркировочных центров, находящихся за пределами страны.
"Перенос маркировки на территорию России обеспечит независимость от услуг, оказываемых западными странами, а также позволит сосредоточить в стране финансовые ресурсы на оплату таких услуг. При этом перенос маркировки федеральными специальными марками импортируемой алкогольной продукции будет способствовать созданию новых инфраструктурных объектов и рабочих мест, формированию новых логистических маршрутов на территории России, а также модернизации и увеличению складских мощностей", - говорится на сайте.
 
Минфин РФалкогольмаркировка
 
 
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