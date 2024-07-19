https://1prime.ru/20240719/alkogol-850260817.html

Минфин предложил перенести маркировку импортного алкоголя в Россию

Минфин предложил перенести маркировку импортного алкоголя в Россию - 19.07.2024, ПРАЙМ

Минфин предложил перенести маркировку импортного алкоголя в Россию

Минфин предлагает полностью перенести маркировку импортного алкоголя на территорию РФ, маркировка в таком формате на постоянной основе начнется с марта 2026... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T10:29+0300

2024-07-19T10:29+0300

2024-07-19T10:29+0300

минфин рф

алкоголь

маркировка

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Минфин предлагает полностью перенести маркировку импортного алкоголя на территорию РФ, маркировка в таком формате на постоянной основе начнется с марта 2026 года, что обеспечит постепенный перенос ее на территорию страны, сообщается на сайте министерства. Правительство РФ утвердило в мае продление эксперимента по маркировке импортного алкоголя на территории РФ еще на 2 года - до 31 мая 2026 года. Сейчас в нем участвуют 11 регионов. "Опубликован законопроект, предусматривающий полный перенос маркировки импортной алкогольной продукции федеральными специальными марками на территорию Российской Федерации", - говорится на сайте. "Сейчас маркировка алкоголя федеральными специальными марками должна быть осуществлена до ввоза такой продукции в Россию. При этом с 2021 года в Москве и Санкт-Петербурге, а также на территориях Калининградской, Ленинградской, Московской, Брянской, Владимирской, Смоленской, Псковской областей, в Республике Татарстан и Краснодарском крае проводится эксперимент по маркировке на территории России импортируемой алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада. Эксперимент продлится до 2026 года, а в данном законопроекте предусматривается, что с 1 марта 2026 года маркировка будет осуществляться только в России на постоянной основе. Это обеспечит постепенный перенос маркировки на территорию РФ", - указывается в сообщении. В Минфине отметили, что в настоящее время затраты импортеров на маркировку алкоголя связаны с оплатой услуг логистических компаний и маркировочных центров, находящихся за пределами страны. "Перенос маркировки на территорию России обеспечит независимость от услуг, оказываемых западными странами, а также позволит сосредоточить в стране финансовые ресурсы на оплату таких услуг. При этом перенос маркировки федеральными специальными марками импортируемой алкогольной продукции будет способствовать созданию новых инфраструктурных объектов и рабочих мест, формированию новых логистических маршрутов на территории России, а также модернизации и увеличению складских мощностей", - говорится на сайте.

https://1prime.ru/20240717/khokkaydo-850217463.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин рф, алкоголь, маркировка