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Околоарктическая держава. Зачем Китаю нужна Арктика - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Околоарктическая держава. Зачем Китаю нужна Арктика
Околоарктическая держава. Зачем Китаю нужна Арктика - 19.07.2024, ПРАЙМ
Околоарктическая держава. Зачем Китаю нужна Арктика
Пекин не преследует цель стать арктической военной державой, но намерен воспользоваться экономическими возможностями региона в тесном сотрудничестве с Россией,... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T14:29+0300
2024-07-19T14:29+0300
вооружения
нато
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корабли
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Пекин не преследует цель стать арктической военной державой, но намерен воспользоваться экономическими возможностями региона в тесном сотрудничестве с Россией, передает South China Morning Post."Китайские военные корабли, замеченные в этом месяце береговой охраной США у берегов Аляски, это очередное свидетельство развития военного сотрудничества между Пекином и Москвой в Арктике и в северной части Тихого океана", — говорится в материале.Отмечается, что три китайских военных корабля были замечены вблизи Алеутских островов на севере Аляски, а четвертый корабль был замечен поблизости от пролива Амукта. По заявлению береговой охраны США, китайские суда находились в международных водах, но вошли в исключительную экономическую зону США. Китайские экипажи в свою очередь сообщили, что проводят "акции по обеспечению свободы навигации".Авторы материала отметили, что такие военные китайские действия в Арктике являются свидетельством укрепления военного сотрудничества между Китаем и Россией, а также являются вызовом потенциалу США в регионе.Согласно аналитикам, эти действия предназначены для противостояния стратегическим планам США и НАТО в Арктике. Такое присутствие Китая в Арктике придает этому региону все большее стратегическое значение для как для России, так и для других стран.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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нато, китай, корабли
Вооружения, НАТО, КИТАЙ, корабли
14:29 19.07.2024
 
Околоарктическая держава. Зачем Китаю нужна Арктика

SCMP: Китай наращивает военно-морскую мощь и демонстрирует ее у берегов Аляски

© flickr.com / Alana Sise#Горы Аляски
#Горы Аляски - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© flickr.com / Alana Sise
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Пекин не преследует цель стать арктической военной державой, но намерен воспользоваться экономическими возможностями региона в тесном сотрудничестве с Россией, передает South China Morning Post.
"Китайские военные корабли, замеченные в этом месяце береговой охраной США у берегов Аляски, это очередное свидетельство развития военного сотрудничества между Пекином и Москвой в Арктике и в северной части Тихого океана", — говорится в материале.
Отмечается, что три китайских военных корабля были замечены вблизи Алеутских островов на севере Аляски, а четвертый корабль был замечен поблизости от пролива Амукта. По заявлению береговой охраны США, китайские суда находились в международных водах, но вошли в исключительную экономическую зону США.
Китайские экипажи в свою очередь сообщили, что проводят "акции по обеспечению свободы навигации".
Авторы материала отметили, что такие военные китайские действия в Арктике являются свидетельством укрепления военного сотрудничества между Китаем и Россией, а также являются вызовом потенциалу США в регионе.
Согласно аналитикам, эти действия предназначены для противостояния стратегическим планам США и НАТО в Арктике. Такое присутствие Китая в Арктике придает этому региону все большее стратегическое значение для как для России, так и для других стран.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Вид на Красное море - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Американские военные корабли столкнулись с новой угрозой на Ближнем Востоке
08:59
 
ВооруженияНАТОКИТАЙкорабли
 
 
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