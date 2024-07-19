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Выкупили утреннюю просадку - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Выкупили утреннюю просадку
Выкупили утреннюю просадку - 19.07.2024, ПРАЙМ
Выкупили утреннюю просадку
Рынок продолжает постепенно восстанавливаться. Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 1,13% до 2980,62 п., индекс РТС подрос на 1,38% до 1068,51 п. Валютные... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T08:55+0300
2024-07-19T08:55+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Рынок продолжает постепенно восстанавливаться. Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 1,13% до 2980,62 п., индекс РТС подрос на 1,38% до 1068,51 п. Валютные курсы консолидируются в узком диапазоне, к доллару США курс колебался в границах 87,5-89,5 руб. Фундаментальные факторы по-прежнему выступают за стабильность рубля. По мере приближения налогового периода в конце июля не исключаем укрепления рубля в направлении к нижней границе диапазона.Котировки FixPrice в отсутствие новостей отыграли треть июльских потерь и оказались в лидерах роста. Мы сохраняем осторожный взгляд в отношении бумаг на фоне неопределенных перспектив дивидендных выплат после переезда в Казахстан, продолжающегося снижения сопоставимого трафика и высоких темпов роста затрат на персонал, опережающих увеличение выручки. Наш фаворит в ритейле по-прежнему X5 Group, возобновление торгов акциями которого ожидается в сентябре-октябре.Бумаги Газпрома значительно выросли в цене на новостях о заключении 30-летнего контракта с Ираном на поставку газа в объеме 300 млн куб. м в сутки, или 109 млрд куб. м в год. Годовая стоимость контракта составляет от $10 до $12 млрд. Реализация проекта позволит Газпрому компенсировать 60-70% бывших европейских поставок газа (объем поставок концерна в Европу составлял 150-180 млрд куб. м год в 2018-2021 гг.). Однако реализация проекта потребует от Газпрома $20 млрд инвестиций в инфраструктуру в Каспийском море, а выход поставок на полную мощность может занять более 10 лет. Таким образом, по-прежнему считаем инвестиционный кейс Газпрома непривлекательным в среднесрочной перспективе, поскольку высокие капитальные затраты будут оказывать давление на рентабельность, а в отношении реализации будущих проектов сохраняется неопределенность.ММК опубликовал операционные результаты за II квартал, в соответствии с которыми производство стали увеличилось на 13,7%, а продажи металлопродукции выросли на 11,6% по сравнению с предыдущим кварталом. В I полугодии 2024 года выпуск стали сократился на 2,6% по сравнению с 2023 годом на фоне ремонта в прокатном переделе. Мы полагаем, что замедление строительной активности, вызванное отменой льготной ипотеки и увеличением процентных ставок, вполне может оказывать влияние на спрос на металл, поскольку строительная отрасль является одним из ключевых потребителей металлопродукции. Продажи горячекатаной стали стабильно составляют 35-45% в структуре выручки ММК. Таким образом, в краткосрочной перспективе при замедлении активности в строительстве выручка ММК может снизиться. В то же время ММК отмечает позитивный тренд потребления в автомобильной отрасли и обрабатывающей промышленности. При прочих равных на данный момент бумаги ММК выглядят недооцененными в сравнении с конкурентами в лице НЛМК и Северстали.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Акции
08:55 19.07.2024
 

Выкупили утреннюю просадку

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Рынок продолжает постепенно восстанавливаться. Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 1,13% до 2980,62 п., индекс РТС подрос на 1,38% до 1068,51 п. Валютные курсы консолидируются в узком диапазоне, к доллару США курс колебался в границах 87,5-89,5 руб. Фундаментальные факторы по-прежнему выступают за стабильность рубля. По мере приближения налогового периода в конце июля не исключаем укрепления рубля в направлении к нижней границе диапазона.
Котировки FixPrice в отсутствие новостей отыграли треть июльских потерь и оказались в лидерах роста. Мы сохраняем осторожный взгляд в отношении бумаг на фоне неопределенных перспектив дивидендных выплат после переезда в Казахстан, продолжающегося снижения сопоставимого трафика и высоких темпов роста затрат на персонал, опережающих увеличение выручки. Наш фаворит в ритейле по-прежнему X5 Group, возобновление торгов акциями которого ожидается в сентябре-октябре.
Бумаги Газпрома значительно выросли в цене на новостях о заключении 30-летнего контракта с Ираном на поставку газа в объеме 300 млн куб. м в сутки, или 109 млрд куб. м в год. Годовая стоимость контракта составляет от $10 до $12 млрд. Реализация проекта позволит Газпрому компенсировать 60-70% бывших европейских поставок газа (объем поставок концерна в Европу составлял 150-180 млрд куб. м год в 2018-2021 гг.). Однако реализация проекта потребует от Газпрома $20 млрд инвестиций в инфраструктуру в Каспийском море, а выход поставок на полную мощность может занять более 10 лет. Таким образом, по-прежнему считаем инвестиционный кейс Газпрома непривлекательным в среднесрочной перспективе, поскольку высокие капитальные затраты будут оказывать давление на рентабельность, а в отношении реализации будущих проектов сохраняется неопределенность.
ММК опубликовал операционные результаты за II квартал, в соответствии с которыми производство стали увеличилось на 13,7%, а продажи металлопродукции выросли на 11,6% по сравнению с предыдущим кварталом. В I полугодии 2024 года выпуск стали сократился на 2,6% по сравнению с 2023 годом на фоне ремонта в прокатном переделе. Мы полагаем, что замедление строительной активности, вызванное отменой льготной ипотеки и увеличением процентных ставок, вполне может оказывать влияние на спрос на металл, поскольку строительная отрасль является одним из ключевых потребителей металлопродукции. Продажи горячекатаной стали стабильно составляют 35-45% в структуре выручки ММК. Таким образом, в краткосрочной перспективе при замедлении активности в строительстве выручка ММК может снизиться. В то же время ММК отмечает позитивный тренд потребления в автомобильной отрасли и обрабатывающей промышленности. При прочих равных на данный момент бумаги ММК выглядят недооцененными в сравнении с конкурентами в лице НЛМК и Северстали.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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