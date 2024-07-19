https://1prime.ru/20240719/armeniya-850281494.html

Армению попросили остановить ввоз товаров от ряда поставщиков

Армению попросили остановить ввоз товаров от ряда поставщиков - 19.07.2024, ПРАЙМ

Армению попросили остановить ввоз товаров от ряда поставщиков

Россельхознадзор не вводил ограничения на поставки в Россию продукции из Армении, но попросил приостановить ввоз товаров от ряда поставщиков, допустивших... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T17:04+0300

2024-07-19T17:04+0300

2024-07-19T18:18+0300

россельхознадзор

армения

россия

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МОСКВА/ЕРЕВАН, 19 июл - ПРАЙМ. Россельхознадзор не вводил ограничения на поставки в Россию продукции из Армении, но попросил приостановить ввоз товаров от ряда поставщиков, допустивших неоднократные нарушения, сообщили РИА Новости в ведомстве. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении со своей стороны заявляет, что речь о 16 компаниях и он предпринимает все усилия для урегулирования ситуации. Согласно информации от Россельхознадзора, он 4 июля направил письмо руководителю Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении в связи с обнаружением в томатах и яблоках, ввозимых в Россию, восьми случаев превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов. Ранее также была направлена информация о еще 80 несоответствиях. "Россельхознадзор не вводил никаких ограничений на поставки в Россию продукции армянских поставщиков, а выразил обеспокоенность систематически выявляемыми фактами и попросил до завершения расследования причин приостановить поставки на российский рынок товаров от поставщиков, допустивших неоднократные нарушения", - заявили в ведомстве. При этом они контактируют с армянскими коллегами по данному вопросу. Так, например, на 23 июля запланированы переговоры на уровне заместителей руководителей Россельхознадзора и Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Республики Армения по имеющейся проблематике. Исходя из сообщения пресс-службы армянского ведомства, письмо от Россельхознадзора пришло 17 июля, и оно касается продукции 16 армянских компаний. Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией начались переговоры с участием специалистов двух стран, есть договоренность о проведении онлайн-конференции для быстрого разрешения проблемы в соответствии с логикой общих процессов ЕАЭС. "На данный момент предпринимаются все усилия для урегулирования ситуации. Помимо процесса сертифицирования продукции, в ближайшее время планируется периодически применять меры лабораторного контроля и новый инструментарий для недопущения подобных проблем", - сообщает армянский инспекционный орган.

https://1prime.ru/20240627/svinina-849559487.html

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россельхознадзор, армения, россия