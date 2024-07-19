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В Австралии произошел глобальный технический сбой, сообщает ABC
В Австралии произошел глобальный технический сбой, сообщает ABC - 19.07.2024, ПРАЙМ
В Австралии произошел глобальный технический сбой, сообщает ABC
В Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T10:16+0300
2024-07-19T10:16+0300
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ДЖАКАРТА, 19 июл - ПРАЙМ. В Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, сообщает австралийский телеканал ABC. По его данным, технический сбой в Австралии является частью технических проблем, с которыми сталкиваются сегодня компании и учреждения по всему миру. Техническая проблема, как сообщает ABC, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft - многие устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране. "Глобальный сбой затронул множество австралийских компаний и правительственных учреждений… Отключение затронуло операторов связи, веб-сайты средств массовой информации, банки и авиакомпании, а также, как полагают, повлияло на серверы", - уточняет телеканал, который сам оказался жертвой сбоев в стране. По данным австралийской газеты WA Today, платежные системы, в том числе и Apple Pay, также пострадали из-за сбоя. По данным ABC, предполагается, что причиной сбоя стало обновление программного обеспечения от CrowdStrike, выпущенное ранее на этой неделе.
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австралия, сбой
В Австралии произошел глобальный технический сбой, сообщает ABC
ABC: в Австралии произошел глобальный технический сбой, пострадали банки и авиакомпании
ДЖАКАРТА, 19 июл - ПРАЙМ. В Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, сообщает австралийский телеканал ABC.
По его данным, технический сбой в Австралии является частью технических проблем, с которыми сталкиваются сегодня компании и учреждения по всему миру. Техническая проблема, как сообщает ABC, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft - многие устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.
"Глобальный сбой затронул множество австралийских компаний и правительственных учреждений… Отключение затронуло операторов связи, веб-сайты средств массовой информации, банки и авиакомпании, а также, как полагают, повлияло на серверы", - уточняет телеканал, который сам оказался жертвой сбоев в стране.
По данным австралийской газеты WA Today, платежные системы, в том числе и Apple Pay, также пострадали из-за сбоя.
По данным ABC, предполагается, что причиной сбоя стало обновление программного обеспечения от CrowdStrike, выпущенное ранее на этой неделе.
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