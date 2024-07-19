https://1prime.ru/20240719/avstraliya-850260371.html

В Австралии произошел глобальный технический сбой, сообщает ABC

В Австралии произошел глобальный технический сбой, сообщает ABC - 19.07.2024, ПРАЙМ

В Австралии произошел глобальный технический сбой, сообщает ABC

В Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T10:16+0300

2024-07-19T10:16+0300

2024-07-19T10:17+0300

австралия

сбой

https://cdnn.1prime.ru/img/78062/24/780622482_0:56:1500:900_1920x0_80_0_0_af961de7c4cfee740c286786405320b0.jpg

ДЖАКАРТА, 19 июл - ПРАЙМ. В Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, сообщает австралийский телеканал ABC. По его данным, технический сбой в Австралии является частью технических проблем, с которыми сталкиваются сегодня компании и учреждения по всему миру. Техническая проблема, как сообщает ABC, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft - многие устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране. "Глобальный сбой затронул множество австралийских компаний и правительственных учреждений… Отключение затронуло операторов связи, веб-сайты средств массовой информации, банки и авиакомпании, а также, как полагают, повлияло на серверы", - уточняет телеканал, который сам оказался жертвой сбоев в стране. По данным австралийской газеты WA Today, платежные системы, в том числе и Apple Pay, также пострадали из-за сбоя. По данным ABC, предполагается, что причиной сбоя стало обновление программного обеспечения от CrowdStrike, выпущенное ранее на этой неделе.

https://1prime.ru/20240712/youtube-850036813.html

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

австралия, сбой