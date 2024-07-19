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В Evolute спрогнозировали рост популярности гибридных авто в России

В Evolute спрогнозировали рост популярности гибридных авто в России - 19.07.2024, ПРАЙМ

В Evolute спрогнозировали рост популярности гибридных авто в России

Спрос на гибридные автомобили в РФ в течение 8-10 лет может стать более высоким, чем на популярные бензиновые модели, таким мнением в интервью РИА Новости... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T12:39+0300

2024-07-19T12:39+0300

2024-07-19T12:39+0300

россия

evolute

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Спрос на гибридные автомобили в РФ в течение 8-10 лет может стать более высоким, чем на популярные бензиновые модели, таким мнением в интервью РИА Новости поделился управляющий партнер компании-производителя автомобилей Evolute Андрей Резников. "Я думаю, что возможно в течение 8-10 лет в России спрос на гибридные машины будет более активным, чем на популярные у нас автомобили с ДВС. Как минимум в силу того, что это более экономичный вид транспорта, скоро общество это осознает. Но это очень долгий путь, учитывая нынешние компетенции отрасли и отсутствие опыта локализации электротранспорта", - сказал он. Топ-менеджер отметил, что производство автомобилей на ДВС - это прошлый этап развития автомобильной промышленности. "Например, в Китае с 2025 года фактически все автопроизводители перейдут на гибридные и чисто электрические автомобили, но важно понимать, что в России мы пока не догнали темп развития отрасли в Китае, поэтому автомобили с ДВС еще востребованы", - уточнил Резников. Завод под Липецком - первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Сейчас на заводе Evolute производятся пять моделей: седаны i-Pro, кроссоверы i-Sky и i-Joy, минивэны i-Van и гибридные кроссоверы i-Space.

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россия, evolute