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Россиян научили, как держать температуру двигателя под контролем
Россиян научили, как держать температуру двигателя под контролем - 19.07.2024, ПРАЙМ
Россиян научили, как держать температуру двигателя под контролем
На современных автомобилях температура показывается с большим разбросом реального теплового состояния двигателя, такие указатели забьют тревогу слишком поздно,... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T16:42+0300
2024-07-19T16:42+0300
2024-07-19T16:42+0300
авто
двигатель
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. На современных автомобилях температура показывается с большим разбросом реального теплового состояния двигателя, такие указатели забьют тревогу слишком поздно, рассказал эксперт "За рулем"."Сделано это для того, чтобы автовладелец не переживал по поводу колебаний теплового состояния мотора и всегда, кроме случаев, когда уже может быть поздно, считал температуру стабильно нормальной", - объясняет он.По словам эксперта, датчик измеряет температуру антифриза в пластиковом патрубке, поэтому водителю необходимо отслеживать косвенные признаки перегрева двигателя.Согласно публикации, к таким относятся пар из капота, детонация при разгоне на невысоких оборотах, снижение мощности двигателя, выключение кондиционера, быстрая работа электровентилятора.Кроме того, эксперт посоветовал водителям проверять приборы, несмотря на их недостаток, устанавливать дополнительные датчики температуры двигателя, а также не игнорировать признаки перегрева.
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авто, двигатель
Россиян научили, как держать температуру двигателя под контролем
"За рулем" объяснил, как держать температуру двигателя под контролем даже в жару
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ.
На современных автомобилях температура показывается с большим разбросом реального теплового состояния двигателя, такие указатели забьют тревогу слишком поздно, рассказал эксперт "За рулем"
.
"Сделано это для того, чтобы автовладелец не переживал по поводу колебаний теплового состояния мотора и всегда, кроме случаев, когда уже может быть поздно, считал температуру стабильно нормальной", - объясняет он.
По словам эксперта, датчик измеряет температуру антифриза в пластиковом патрубке, поэтому водителю необходимо отслеживать косвенные признаки перегрева двигателя.
Согласно публикации, к таким относятся пар из капота, детонация при разгоне на невысоких оборотах, снижение мощности двигателя, выключение кондиционера, быстрая работа электровентилятора.
Кроме того, эксперт посоветовал водителям проверять приборы, несмотря на их недостаток, устанавливать дополнительные датчики температуры двигателя, а также не игнорировать признаки перегрева.
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